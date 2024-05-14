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    Конституционный комитет Финляндии одобрил закон об отказе в убежище беженцам со стороны РФ. Его принятие может открыть границу

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    Законопроект, позволяющий отказывать беженцам в убежище и принудительно выдворять их из страны, одобрил конституционный комитет Финляндии. Принятие закона позволит открыть границу с Россией, пишет 14 мая STT.

    Подготовленный МВД Суоми так называемый «Закон о выдворении» предполагает, что беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться на границе или вблизи нее во время обработки заявления, то есть в специально отведенных центрах приема. После получения отказа в убежище они будут быстро депортированы из страны обратно в Россию. Постановление будет применяться только в серьезных ситуациях наплыва просителей убежища и не повлияет на подачу заявления о международной защите в других местах Финляндии.

    Парламентский комитет по конституционному праву полагает, что закон о пограничных процедурах может быть принят без каких-либо препятствий со стороны Конституции.

    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее заявлял, что граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления закона в силу.

    Ранее власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу с РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». Это коснулось всех пунктов пропуска — Иматры, Куусамо, Нииралы, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиуса.

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