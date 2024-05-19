«Мне же надо записать!». Дотошная диспетчер торгового центра в Петербурге испытала терпение лжеминера

Диспетчер торгового центра в Петербурге стала подробно выяснять намерения лжеминера. Когда диалог пошел не по привычному сценарию, звонивший не выдержал и перешел на мат.
Запись разговора диспетчера ТЦ «Сити Молл» с телефонным террористом оказалась в распоряжении «Фонтанки» 19 мая. Звонивший заявил, что он якобы представляет террористическую группировку «Эспада». Диспетчер вежливо попросила повторить название: «Мне же надо записать!». Затем женщина стала уточнять, что именно заминировано.
«Фонтанка.ру»
— Детонаторы спрятаны хорошо, — заверил мужчина.
— Что значит «хорошо»? На каком этаже хотя бы, — не сдавалась женщина.
— Сами поищите, найдете.
Диспетчер попросила «дать хоть какую-то ниточку», что явно разозлило звонившего. Он приправил свои фразы матом, заявив, что на поиски бомбы есть всего полчаса. Данная им информация не подтвердилась. В реальности никакой опасности не было.
Накануне лжеминеры также звонили в «Сити Молл». Их невнятная артикуляция не позволила диспетчеру с первого раза понять, звонят туристы или террористы.