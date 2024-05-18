Туристы или террористы? Диспетчер торгового центра в Петербурге усомнилась в лжеминерах

Лжеминеры попытались заработать для стримера пять миллионов, но «пранк» не задался. Собеседница оказалась настроена критически.



Аудиозапись разговора «террориста» с диспетчером торгового центра «Сити Молл» оказалась в распоряжении «Фонтанки». 18 мая после пяти вечера неизвестный позвонил по общедоступному номеру, уточнил, туда ли он попал, и начал наговаривать заранее подготовленный текст, который начинался со слов «Вас беспокоит террористическая организация».