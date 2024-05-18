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    Туристы или террористы? Диспетчер торгового центра в Петербурге усомнилась в лжеминерах

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    Лжеминеры попытались заработать для стримера пять миллионов, но «пранк» не задался. Собеседница оказалась настроена критически.

    Аудиозапись разговора «террориста» с диспетчером торгового центра «Сити Молл» оказалась в распоряжении «Фонтанки». 18 мая после пяти вечера неизвестный позвонил по общедоступному номеру, уточнил, туда ли он попал, и начал наговаривать заранее подготовленный текст, который начинался со слов «Вас беспокоит террористическая организация».

    Он объяснил, что якобы является представителем некоего «Миротворца», от которого вот-вот 50 человек отправятся устраивать в торговом центре теракт. Остановить их могли бы пять миллионов рублей, которые требовалось перевести на счет по номеру телефона.

    «Записывайте», — велел голос в трубке. Женщина записала. Номер, сказал «террорист», принадлежит некоему господину Павлову. По данным «Фонтанки», он имеет отношение к стримеру с такими ФИО, на соцсети которого подписаны десятки тысяч человек. Дозвониться до него «Фонтанке» не удалось.

    лжеминер

    «Фонтанка.ру»

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    Диспетчер записала номер, затем от нее последовал резонный вопрос: «Так. И что?»

    «Террорист» вздохнул и начал заново.

    — Пять миллионов рублей.

    — А за что?

    — Откуп. Знаете, что такое откуп?

    — Откуп? А от кого мы должны откупиться?

    — От нас. Мы террористическая группировка, которая планирует...

    — Какая?

    — Террористическая.

    — Террористическая или туристическая группировка?

    Сложное слово лжеминеру пришлось повторять по слогам. Диспетчер приняла информацию к сведению и пообещала передать ее руководству. «Конец связи», — сказал «террорист», но наверняка больше ему хотелось попрощаться словами «спасибо, всего доброго».

    Торговый центр террористы ни сегодня, ни когда-либо до не атаковали.

    Ранее «Фонтанка» публиковала разговор невозмутимой Маргариты с лжеминером, который якобы хотел взорвать ресторан, но передумал.

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