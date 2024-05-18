Туристы или террористы? Диспетчер торгового центра в Петербурге усомнилась в лжеминерах

Лжеминеры попытались заработать для стримера пять миллионов, но «пранк» не задался. Собеседница оказалась настроена критически.
Аудиозапись разговора «террориста» с диспетчером торгового центра «Сити Молл» оказалась в распоряжении «Фонтанки». 18 мая после пяти вечера неизвестный позвонил по общедоступному номеру, уточнил, туда ли он попал, и начал наговаривать заранее подготовленный текст, который начинался со слов «Вас беспокоит террористическая организация».
Он объяснил, что якобы является представителем некоего «Миротворца», от которого вот-вот
«Записывайте», — велел голос в трубке. Женщина записала. Номер, сказал «террорист», принадлежит некоему господину Павлову. По данным «Фонтанки», он имеет отношение к стримеру с такими ФИО, на соцсети которого подписаны десятки тысяч человек. Дозвониться до него «Фонтанке» не удалось.
лжеминер
«Фонтанка.ру»
Диспетчер записала номер, затем от нее последовал резонный вопрос: «Так. И что?»
«Террорист» вздохнул и начал заново.
— Пять миллионов рублей.
— А за что?
— Откуп. Знаете, что такое откуп?
— Откуп? А от кого мы должны откупиться?
— От нас. Мы террористическая группировка, которая планирует...
— Какая?
— Террористическая.
— Террористическая или туристическая группировка?
Сложное слово лжеминеру пришлось повторять по слогам. Диспетчер приняла информацию к сведению и пообещала передать ее руководству. «Конец связи», — сказал «террорист», но наверняка больше ему хотелось попрощаться словами «спасибо, всего доброго».
Торговый центр террористы ни сегодня, ни когда-либо до не атаковали.
Ранее «Фонтанка» публиковала разговор невозмутимой Маргариты с лжеминером, который якобы хотел взорвать ресторан, но передумал.