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    «Я хотел взорвать этот ресторан». В центре Петербурга после звонка потревожили ужинавших

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    Мужчина, представившийся Павлом, вежливо побеседовал с оператором кол-центра Маргаритой. Он спокойно попросил девушку передать полиции, что заминировал ресторан в центре Петербурга.

    Звонок оператору

    Фонтанка.ру

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    По данным «Фонтанки», вечером 16 апреля звонок поступил оператору ресторана «Терраса» на Казанской улице. Трубку взяла Маргарита, девушка представилась и поинтересовалась, чем может помочь. Далее публикуем расшифровку диалога.

    — Здравствуйте, ресторан заминирован, предупреждаю вас.

    — Какой ресторан?

    — Ресторан «Терраса» по улице Казанской, 3а.

    — Заминирован?

    — Да, я его сам лично минировал.

    — Зачем вы мне это сейчас сообщаете?

    — Я по пьяни пришел, у меня была взрывчатка, я хотел взорвать этот ресторан, но уже передумал. Я не знаю, где точно она лежит, но просто чтобы ее обезвредили, сообщили в полицию, и история чтобы эта закончилась побыстрее.

    — Почему бы вам не позвонить в полицию?

    — Вы по регламенту должны передать.

    — Хорошо, передам. Не в полицию, но передам.

    — А куда?

    — Вас это интересует сейчас?

    — Да, меня это интересует. В моих интересах, чтобы это не был взрыв, чтобы люди по моей вине не умерли. От своего имени я в полицию не позвоню, потому что... сами понимаете.

    — То есть вы сейчас не скажете свое имя и номер телефона, чтобы я передала?

    — Скажите [что звонил] Павел. Номер телефона я не буду. Надо чтоб меня это не коснулось.

    — Одну минуту.

    — Люди чтоб не умерли.

    — Хорошо, передам информацию, кому именно, сказать пока не могу. Хорошего вечера, до свидания!

    Источник «Фонтанки» в правоохранительных органах отметил, что сообщение о минировании поступило в 21:43. Ничего опасного в заведении не найдено. Звонивший, предположительно, был не трезв.

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