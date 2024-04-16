«Я хотел взорвать этот ресторан». В центре Петербурга после звонка потревожили ужинавших

Мужчина, представившийся Павлом, вежливо побеседовал с оператором кол-центра Маргаритой. Он спокойно попросил девушку передать полиции, что заминировал ресторан в центре Петербурга.
Звонок оператору
Фонтанка.ру
По данным «Фонтанки», вечером 16 апреля звонок поступил оператору ресторана «Терраса» на Казанской улице. Трубку взяла Маргарита, девушка представилась и поинтересовалась, чем может помочь. Далее публикуем расшифровку диалога.
— Здравствуйте, ресторан заминирован, предупреждаю вас.
— Какой ресторан?
— Ресторан «Терраса» по улице
— Заминирован?
— Да, я его сам лично минировал.
— Зачем вы мне это сейчас сообщаете?
— Я по пьяни пришел, у меня была взрывчатка, я хотел взорвать этот ресторан, но уже передумал. Я не знаю, где точно она лежит, но просто чтобы ее обезвредили, сообщили в полицию, и история чтобы эта закончилась побыстрее.
— Почему бы вам не позвонить в полицию?
— Вы по регламенту должны передать.
— Хорошо, передам. Не в полицию, но передам.
— А куда?
— Вас это интересует сейчас?
— Да, меня это интересует. В моих интересах, чтобы это не был взрыв, чтобы люди по моей вине не умерли. От своего имени я в полицию не позвоню, потому что... сами понимаете.
— То есть вы сейчас не скажете свое имя и номер телефона, чтобы я передала?
— Скажите [что звонил] Павел. Номер телефона я не буду. Надо чтоб меня это не коснулось.
— Одну минуту.
— Люди чтоб не умерли.
— Хорошо, передам информацию, кому именно, сказать пока не могу. Хорошего вечера, до свидания!
Источник «Фонтанки» в правоохранительных органах отметил, что сообщение о минировании поступило в 21:43. Ничего опасного в заведении не найдено. Звонивший, предположительно, был не трезв.