«Я хотел взорвать этот ресторан». В центре Петербурга после звонка потревожили ужинавших

Мужчина, представившийся Павлом, вежливо побеседовал с оператором кол-центра Маргаритой. Он спокойно попросил девушку передать полиции, что заминировал ресторан в центре Петербурга.

По данным «Фонтанки», вечером 16 апреля звонок поступил оператору ресторана «Терраса» на Казанской улице. Трубку взяла Маргарита, девушка представилась и поинтересовалась, чем может помочь. Далее публикуем расшифровку диалога.

— Какой ресторан?

— Ресторан «Терраса» по улице Казанской, 3а .

— Заминирован?

— Да, я его сам лично минировал.



— Зачем вы мне это сейчас сообщаете?



— Я по пьяни пришел, у меня была взрывчатка, я хотел взорвать этот ресторан, но уже передумал. Я не знаю, где точно она лежит, но просто чтобы ее обезвредили, сообщили в полицию, и история чтобы эта закончилась побыстрее.



— Почему бы вам не позвонить в полицию?



— Вы по регламенту должны передать.



— Хорошо, передам. Не в полицию, но передам.

