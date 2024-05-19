200 тонн и девять человек. В Дагестане расследуют крупное хищение нефтепродуктов

Девять человек задержаны в Дагестане по уголовному делу о хищении нефтепродуктов в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). отрабатывается версия на причастность к совершению преступления сотрудников МВД, сообщает 19 мая республиканский Следственный комитет.
Следствие полагает, что с августа по октябрь 2023 года организованная группа жителей республики похитила из магистрального нефтепровода и скважин в Ногайском районе 200 тонн нефтепродуктов на сумму более 6 млн рублей. В ближайшее время девяти подозреваемым должны избрать меру пресечения.
Как передавал «Интерфакс», по предварительной информации, задержанными оказались начальник отдела МВД по Ногайскому району, начальник и его заместитель ОМВД по Южно-Сухокумску, а также заместитель начальника ОМВД по Тарумовскому району. Официальные источники данную информацию пока не подтвердили.