Ночь музеев: «Фонтанка» нашла второй холодильник города, заглянула в органы профессора и прослушала бесконечную оперу

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге прошла Ночь музеев. Из насыщенной программы, объединенной общей темой «Лексикон», «Фонтанка» выбрала несколько площадок, которые впервые участвовали в акции и принимали поздних посетителей. Всего же в этом году в акции, по данным организаторов, приняли участие 50 тысяч человек.



Ночь музеев постепенно превращается в вечер. Всё больше музеев и библиотек выбирают вечерний формат работы до 23:00 — тем сложнее выбирать между ними, потому что в распоряжении оказывается фактически только пять часов. Кроме того, площадки принимают по сеансам — в итоге, конечно, зритель получает полноценный рассказ о новом для себя месте (если, конечно, на площадке он впервые), но если выбранные площадки не находятся друг возле друга, посетить до 23:00 получится только три локации. Правда без толп и очередей.



Одной из площадок, впервые принимавших посетителей в музейную ночь, стал Музей-квартира академика И. П. Павлова , расположенный в знаменитом «доме академиков» на набережной Лейтенанта Шмидта. Несмотря на то, что здание — «чемпион» по числу мемориальных досок, установленных на фасаде, музей в нем только один. И попадают в него не с центрального входа, а с линии, через обычную парадную. Поднимаются на этаж и звонят в обычный звонок. И сразу за дверью — уже переносятся в другую эпоху.

Когда-то солисты Мариинского театра «живьем» исполняли в этих стенах «Хованщину» — правда, хозяин квартиры этого не слышал: академик Иван Петрович Павлов, который обожал музыку, но недолюбливал пафосные речи, сбежал с собственного дня рождения к коллегам на базу в Колтуши, не зная о готовящемся для него музыкальном подарке.



Обстановка квартиры — с просторной гостиной, роялем и картинами на стенах, среди которых «Тремя богатырями» выдает себя Васнецов, — под стать слову «музей»: квартира простояла запертой в войну, а в 1949 году уже принимала первых посетителей. Сейчас работает по записи, по будням и всегда — с экскурсией: у экспонатов нет табличек, это просто дом, каким он сохранился, со всей обстановкой и произведениями искусства, даже с книгами в причудливых резных шкафах и с графинчиком, внутри которого в марлечке лежит камень, извлеченный из желчного пузыря академика Павлова. А на шкафу под стеклянным колпаком всё так же, уже больше 100 лет , стоит игрушечная собачка — та, которую спустили с балкона студенты Кембриджского университета во главе с внуком Чарльза Дарвина, в подарок Павлову — точно так же, как в свое время студенты этого же авторитетного учебного заведения порадовали самого Дарвина игрушечной обезьянкой.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В квартире можно увидеть второй появившийся в городе холодильник (первый был у Сергея Кирова), энтомологические коллекции Павлова, узнать о его любви к физическому труду и садоводству, желании (и уверенности в такой возможности) дожить до 100 лет , живом и нервном характере академика, который проглядывает в его портрете.



Медицинской же теме — но уже на практике — посвящена экспозиция еще одного дебютанта Ночи музеев — Музея Университета ветеринарной медицины. Краеведы знают, что во дворе вуза лежит гигантский, заросший грибками от вокруг стоящей зелени позвонок кита. Однако попасть внутрь самого музея обычным посетителям не так просто: это возможно только по предварительной записи, по заявкам от организаций. А так водят сюда только студентов-медиков.

И неудивительно: большая часть музея — зрелище не для слабонервных, практически Кунсткамера с многочисленными и многоярусными стеллажами баночек с заспиртованными органами и животными. Экскурсовод — заведующая музеем Екатерина Владимирова — рассказывает об экспозиции детям и взрослым, и те с интересом слушают — и про «универсальное противоядие» безоар, за которое короли отдавали целое состояние, и про кошку, у которой вырос рог, и про паразитов, которые расселяются в организме, если не мыть руки перед едой, и про обезьяну, которую врачи собрались лечить, но та перепугалась и умерла от разрыва сердца, и теперь оно — один из экспонатов музея.



Среди баночек с органами животных, измененных под влиянием болезней, оказывается неожиданная табличка: органы профессора Н. Д. Балла .

«Я показывала портрет основателя музея, вот, кому интересно, можете посмотреть на его органы, — показывает заведующая. — У него была язва желудка от неправильного питания, скорее всего, не ел кашу, суп, и аорта со атеросклеротическими изменениями».

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самая старая коллекция в музее — «чума крупного рогатого скота», которая пришла в музей с позапрошлого века. С чумой же связано актуализировавшееся в наше время понятие карантина — оно происходит с итальянского « 40 дней », которые должен был отстоять вне Венеции корабль, прежде чем его пускали в город. Период, конечно, чрезмерный, но тогда возможности определить это не было.



А вот другой дебютант Ночи музеев — библиотечно-культурный центр «Нота» — порадовал гостей техническими новинками. Открытый в ноябре 2023 года, он стал одним из самых современных культурных пространств Петербурга — не просто библиотекой, а интерактивным арт-центром, где можно найти книгу при помощи дополненной реальности, побывать в виртуальной реальности внутри произведения Даниила Хармса, почитать стихи в цифровом «саду» и «поиграть» на станинах из старых роялей, ставших перегородками в читальном зале.

Всю музейную ночь тут шла бесконечная цифровая опера «Комедия города Петербурга», которую можно было посмотреть в темной комнате с восемью экранами, на каждом из которых показывали по одному певцу (режиссер — Дмитрий Отяковский). В духе Хармса — слушать можно было с любого места и ровно столько, сколько захочется — такой цифровую оперу создал композитор Рустам Сагдиев. Ему же принадлежит звуковой ландшафт, сопровождающий инсталляцию «Тотальнохармс» — мультимедийной проекции бесконечного текста.

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Это первая библиотека в России, в которой интегрирован сценографически мультимедийный слой, — поделилась с «Фонтанкой» руководитель библиотечно-культурного центра «Нота» Виктория Курачева. — Когда обычно делают дизайн-проект библиотек, их наполняют книгами. Здесь библиотеку сделали многослойной, углублен смысл, художник-сценограф Александр Якунин сделал восемь авторских пространств и, конечно, очень мощный мультимедийный слой. На площадке мы много экспериментируем — можем себе позволить, потому что у нас хорошее техническое оснащение, хорошая молодая команда, амбициозная, азартная, творческая. Вы же видите сами: прямо сейчас в Ночь музеев у нас здесь идет и цифровая опера, и VR-спектакль, и такое количество инсталляций — это культурный центр! У нас слоган: «Нота» — библиотека, в которой ты звучишь».



К слову, посмотреть тотальную инсталляцию и послушать оперу можно будет и после Ночи музеев. Подробности об этом есть на сайте акции.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

