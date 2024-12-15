Стрелок с СВО рассказал полиции Петербурга как проходит его реабилитация в спа. Кажется, он устал

Житель небольшого села в Оренбургской области так утомился проходить реабилитацию после ранения, что решился рассказать о своих петербургских приключениях полиции. В них спа, таксист Саня и таинственные 1,1 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке», с «исповедью» 46-летний мужчина обратился днем 15 декабря. Он рассказал, что с 2023 года принимает участие в СВО, был несколько раз ранен и с сентября 2024 года проходил в Петербурге реабилитацию. Стрелок, как он сам себя назвал, признался, что часто покидал госпиталь и посещал спа, где тратил много денег.

До спа он ездил на такси и в какой-то момент стал приятельствовать с одним из водителей. Боец помнит, что зовут его Александр и что он ездит на белой машине. В памяти стрелка, затуманенной алкоголем, зафиксировалось, что в какой-то момент таксист попросил у него в долг 1,1 млн рублей и деньги вроде как были переданы.

Но оказалось, что цель обращения не в том, чтобы найти Александра и деньги. Стрелок не помнит, как, когда и где он давал этот миллион, да и в приложении банка похожих операций по снятию наличных нет. 10 декабря реабилитация закончилась, но домой боец не поехал — еще пять дней его манило в спа и к алкоголю. К Александру он претензий не имеет, а в полицию позвонил чтобы его отвезли на вокзал и отправили домой в Оренбургскую область.