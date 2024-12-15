Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

1 м/c,

с-в.

 748мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Как штрафовать самокаты
Проезд дорожает
Живая вода Андрея Константинова
Индекс новогоднего стола
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Лихач на ЗСД не справился с управлением и завилял по дороге

Лихач на ЗСД не справился с управлением и завилял по дороге

1 692
5 комментариев

На ЗСД водитель не справился с управлением, и машина потеряла контроль. Запись со случаем на дороге была опубликована в воскресенье, 15 декабря в телеграм-канале «Мегаполис».

Источник:

Инцидент произошел в конце рабочей недели, 13 декабря, в 19 часов вечера. Судя по видео, лихач, ускорившись на ЗСД, потерял контроль над авто: машину резко дернуло вправо и она начала скользить в разные стороны. В результате автомобиль остановился поперек дороги.

В пресс-службе ЗСД отметили, что сообщений об этом случае им не поступало. О последствиях инцидента и пострадавших сведений нет.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
50 минут
Мелочь, а приятно. Когда чОткий мамкин гонщик сгаллюционировал, что он не на ведре в СПб, а на на Феррари Гран при в Монако. Почаще бы.
инкогнитто
53 минуты
А кто так судит по видео то? Это что вообще за оценочное суждение? Где здесь ускорение? Я вот судя по видео скажу, что авто притормаживал, но так как там колея и деформационные швы высотой 5см над асфальтом, машину начало раскачивать в колее и в итоге выкинуло из полосы
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
ТОП 5
Новости компаний
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35
Концерн «Алмаз – Антей» создал в Петербурге радиолокационную станцию мониторинга пространства
13 декабря, 13:50
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12