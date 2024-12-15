Лихач на ЗСД не справился с управлением и завилял по дороге

На ЗСД водитель не справился с управлением, и машина потеряла контроль. Запись со случаем на дороге была опубликована в воскресенье, 15 декабря в телеграм-канале «Мегаполис».

Инцидент произошел в конце рабочей недели, 13 декабря, в 19 часов вечера. Судя по видео, лихач, ускорившись на ЗСД, потерял контроль над авто: машину резко дернуло вправо и она начала скользить в разные стороны. В результате автомобиль остановился поперек дороги.

В пресс-службе ЗСД отметили, что сообщений об этом случае им не поступало. О последствиях инцидента и пострадавших сведений нет.