Открытие купального сезона, жара и загар не выходя из дома. Как петербуржцы встречают майское лето

В воскресенье 19 мая температура воздуха в Петербурге достигла первых в году 25 градусов. С попеременным успехом — вспомним снег в начале месяца — в город пришло лето и потянуло за собой петербуржцев. Кого на улицу, кого — прямиком в воду.



Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

В объектив «Фонтанки» попали первые купающиеся, которые облепили городские пляжи. Кто не дерзнул залезть в воду, воспользовался редким в городе солнцем, чтобы позагорать до начала сезона отпусков.

К солнечным ваннам жители подошли основательно — присели у Невы, припарковав рядом кроссовки. А самая изобретательная петербурженка организовала себе солярий прямо на дому, высунув ноги под лучи солнца из окна.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Большим спросом в воскресенье пользуются экскурсионные кораблики и катера: заполненные судна поползли по Неве друг за другом. Хоть какие-то порывы ветра в жару ловят и на суше — у спуска к воде сидят сразу толпами.

Отдельный праздник для петербуржцев — пустой центр и открытые для пешеходов дороги. Напомним, что сегодня от Дворцовой площади стартовали бегуны полумарафона «ЗаБег.РФ», которые решиили перенести жару «на ногах». По одному из участников погода-таки ударила: во время забега спортсмену стало плохо — жара.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Одновременно со всей Россией самые спортивные и активные пробежали четыре дистанции — от километра до 21,1 километра, и закрыли Троицкий и Дворцовый мосты и центральные улицы города.



Те, кто в забеге не участвовал, выбрались погулять по свободным от автомобилей и пробок улицам и воспользовались редким шансом пофотографироваться на фоне Невы и Петропавловской крепости без плотной толпы туристов в кадре.



Но хорошего понемногу: уже в понедельник атмосферный фронт отметится в Петербурге кратковременными дождями, что ограничит дневную температуру до +18… +20 градусов.



«Фонтанка.ру»