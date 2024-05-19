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    Открытие купального сезона, жара и загар не выходя из дома. Как петербуржцы встречают майское лето

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    В воскресенье 19 мая температура воздуха в Петербурге достигла первых в году 25 градусов. С попеременным успехом — вспомним снег в начале месяца — в город пришло лето и потянуло за собой петербуржцев. Кого на улицу, кого — прямиком в воду.

    Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    В объектив «Фонтанки» попали первые купающиеся, которые облепили городские пляжи. Кто не дерзнул залезть в воду, воспользовался редким в городе солнцем, чтобы позагорать до начала сезона отпусков.

    К солнечным ваннам жители подошли основательно — присели у Невы, припарковав рядом кроссовки. А самая изобретательная петербурженка организовала себе солярий прямо на дому, высунув ноги под лучи солнца из окна.

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    Большим спросом в воскресенье пользуются экскурсионные кораблики и катера: заполненные судна поползли по Неве друг за другом. Хоть какие-то порывы ветра в жару ловят и на суше — у спуска к воде сидят сразу толпами.

    Отдельный праздник для петербуржцев — пустой центр и открытые для пешеходов дороги. Напомним, что сегодня от Дворцовой площади стартовали бегуны полумарафона «ЗаБег.РФ», которые решиили перенести жару «на ногах». По одному из участников погода-таки ударила: во время забега спортсмену стало плохо — жара.

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    Одновременно со всей Россией самые спортивные и активные пробежали четыре дистанции — от километра до 21,1 километра, и закрыли Троицкий и Дворцовый мосты и центральные улицы города.

    Те, кто в забеге не участвовал, выбрались погулять по свободным от автомобилей и пробок улицам и воспользовались редким шансом пофотографироваться на фоне Невы и Петропавловской крепости без плотной толпы туристов в кадре.

    Но хорошего понемногу: уже в понедельник атмосферный фронт отметится в Петербурге кратковременными дождями, что ограничит дневную температуру до +18… +20 градусов.

    «Фонтанка.ру»

    Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

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