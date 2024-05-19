В мемориальной зоне «Куутерселькя 1944» в Рощино оставили гранату на боевом взводе

Гранату оставили в мемориально-историческом районе (МИР) «Куутерселькя 1944» в Рощино Выборгского района Ленобласти. Боеприпас оказался на боевом взводе. Подробности 19 мая сообщаются на сайте МИР.
Ржавую, но всё еще опасную гранату РГД-33 оставили на самом видном месте. Она оказалась с установленным запалом и поставленная на боевой взвод. «А это означает, что достаточно одного неловкого движения, чтобы боеприпас сработал. Понятно, что вещь пролежала в земле много десятилетий, и с большой долей вероятности механизмы в ней заржавели, но это всего лишь вероятность», — говорится в сообщении.
Командир поискового отряда «Озерный» Сергей Загацкий в разговоре с «Фонтанкой» пояснил, что гранату оставили на столе на центральной поляне мемориальной зоны. Место оцепили сигнальной лентой и вызвали полицию. Боеприпас забрали для утилизации взрывотехники ОМОН.