В мемориальной зоне «Куутерселькя 1944» в Рощино оставили гранату на боевом взводе

47news рассказывал, что в 2021 году вандал три раза за месяц заходил на территорию «Куутерселькя 1944». Там на пятом километре дороги Рощино — Цвелодубово установлен памятный знак в честь танкистов Николая Фатеева и Юрия Харитоновского. Советские военнослужащие погибли в тех краях в бою у Куутерселькя 12 июня 1944 года. На плакате рядом с памятным камнем описывается последний бой танкистов, приводятся цитаты из их писем домой. В администрации исторического района обращали внимание на закономерность: красной краской заливалась часть информационного стенда, где о подвиге советских танкистов времен Великой Отечественной войны сообщается на финском языке. Следственным комитетом после произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел и обелисков».



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