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    В мемориальной зоне «Куутерселькя 1944» в Рощино оставили гранату на боевом взводе

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    Гранату оставили в мемориально-историческом районе (МИР) «Куутерселькя 1944» в Рощино Выборгского района Ленобласти. Боеприпас оказался на боевом взводе. Подробности 19 мая сообщаются на сайте МИР.

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    Ржавую, но всё еще опасную гранату РГД-33 оставили на самом видном месте. Она оказалась с установленным запалом и поставленная на боевой взвод. «А это означает, что достаточно одного неловкого движения, чтобы боеприпас сработал. Понятно, что вещь пролежала в земле много десятилетий, и с большой долей вероятности механизмы в ней заржавели, но это всего лишь вероятность», — говорится в сообщении.

    Командир поискового отряда «Озерный» Сергей Загацкий в разговоре с «Фонтанкой» пояснил, что гранату оставили на столе на центральной поляне мемориальной зоны. Место оцепили сигнальной лентой и вызвали полицию. Боеприпас забрали для утилизации взрывотехники ОМОН.

    Фото: МИР «Куутерселькя 1944»

    47news рассказывал, что в 2021 году вандал три раза за месяц заходил на территорию «Куутерселькя 1944». Там на пятом километре дороги Рощино — Цвелодубово установлен памятный знак в честь танкистов Николая Фатеева и Юрия Харитоновского. Советские военнослужащие погибли в тех краях в бою у Куутерселькя 12 июня 1944 года. На плакате рядом с памятным камнем описывается последний бой танкистов, приводятся цитаты из их писем домой. В администрации исторического района обращали внимание на закономерность: красной краской заливалась часть информационного стенда, где о подвиге советских танкистов времен Великой Отечественной войны сообщается на финском языке. Следственным комитетом после произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел и обелисков».

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