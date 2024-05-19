Верните деньги. Первый россиянин обратился в OFAC для разморозки активов на СПБ Бирже

В Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США поступила заявка от российского предпринимателя для разблокировки активов на СПБ Бирже, пишет 19 мая РБК со ссылкой на старшего банкира компании Wealth IQ Solutions Антон Джуган. Это первое обращение от инвестора из России по поводу средств на Бирже.



«Лично в моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, который покупал активы на СПБ Бирже, буквально на той [прошлой] неделе подали в OFAC первое заявление. Как долго это будет [его рассмотрение] — неважно. Главное, что процесс запущен», — рассказал он журналистам.