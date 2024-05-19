Верните деньги. Первый россиянин обратился в OFAC для разморозки активов на СПБ Бирже

В Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США поступила заявка от российского предпринимателя для разблокировки активов на СПБ Бирже, пишет 19 мая РБК со ссылкой на старшего банкира компании Wealth IQ Solutions Антон Джуган. Это первое обращение от инвестора из России по поводу средств на Бирже.
«Лично в моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, который покупал активы на СПБ Бирже, буквально на той [прошлой] неделе подали в OFAC первое заявление. Как долго это будет [его рассмотрение] — неважно. Главное, что процесс запущен», — рассказал он журналистам.
Джуган подчеркнул, что в процессе подготовки заявки клиент столкнулся с рядом сложностей, в том числе при переводе бумаг от подсанкционного брокера к несанкционному. В итоге ему пришлось открыть брокерские счета в США и Армении, чтобы после разблокировки перевести активы туда.
Также журналисты РБК обнаружили анонимный канал, автор которого утверждает, что подал заявку в OFAC еще в апреле. Он заявил, что СПБ Биржа и брокер «Тинькофф» отказывались предоставлять информацию для получения индивидуальной лицензии.
СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США 2 ноября. Ближе к концу ноября СПБ Биржа провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, а позже заявила, что планирует получить лицензию OFAC для возвращения активов клиентов.
В декабре СПБ Биржа признала блокировку активов инвесторов в иностранные ценные бумаги на $3 миллиарда. В мае площадка призвала частных инвесторов самостоятельно обращаться в OFAC для получения индивидуальной лицензии.