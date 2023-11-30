СПб Биржа решила получить лицензию OFAC для возвращения активов клиентов

СПб Биржа рассчитывает получить лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для разблокировки активов своих клиентов. Об этом в четверг, 30 ноября, рассказал гендиректор СПб Биржи Евгений Сердюков в Telegram-канале организации.
В настоящее время СПб Биржа, по его словам, работает с международными юристами — специалистами по санкциям. Они сейчас разрабатывают вместе с руководством площадки сценарии для разблокировки активов клиентов.
«Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США [OFAC]», — сказал Сердюков. Гендиректор СПб Биржи уточнил, что площадка рассчитывает согласовать и получить разрешение на вывод активов. «Мы намерены вернуть активы клиентов полном объеме», — добавил он.
Кроме того, Сердюков отметил, что в планы СПб Биржи не входят ликвидация или банкротство, а площадка готовит новые проекты к запуску в начале 2024 года.
СПб Биржа 2 ноября попала под блокирующие санкции США и приостановила торги всеми инструментами. Изначально она заявила, что ограничения не затронут активов ее клиентов. Торги российскими бумагами и рублевые операции были возобновлены 6 ноября. Расчеты по иностранным ценным бумагам за 1 и 2 ноября с участниками торгов планировали запустить к 13 ноября, но из-за возникших в связи с ограничениями сложностей срок перенесли на 17 ноября. В итоге их провели 20 ноября.
К 27 ноября площадка планировала оценить объем не попавших под санкции активов и вместе с участниками рынка определить, как их вернуть клиентам, однако вместо этого ей пришлось опровергать сообщения о подаче документов на банкротство. На негативе акции биржи сначала рухнули, потом восстановились. Что это было, будут разбираться правоохранительные органы, куда намерена обратиться СПб Биржа.
Недавно стало известно, что под санкции не попали только 30% средств на СПб Бирже. Площадка рассказала, как их распределят.