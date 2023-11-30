СПб Биржа решила получить лицензию OFAC для возвращения активов клиентов

СПб Биржа рассчитывает получить лицензию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для разблокировки активов своих клиентов. Об этом в четверг, 30 ноября, рассказал гендиректор СПб Биржи Евгений Сердюков в Telegram-канале организации.



В настоящее время СПб Биржа, по его словам, работает с международными юристами — специалистами по санкциям. Они сейчас разрабатывают вместе с руководством площадки сценарии для разблокировки активов клиентов.

«Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США [OFAC]», — сказал Сердюков. Гендиректор СПб Биржи уточнил, что площадка рассчитывает согласовать и получить разрешение на вывод активов. «Мы намерены вернуть активы клиентов полном объеме», — добавил он.