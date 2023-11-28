Под санкции не попали только 30% средств на СПб Бирже. Площадка рассказала, как их распределят

СПб Биржа определила объем не попавших под санкции средств клиентов в иностранной валюте — долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. В эквиваленте он составляет 5,9 млрд рублей по курсу ЦБ на 27 ноября, что соответствует 31,05% от общей суммы клиентских средств. Об этом 28 ноября говорится в заявлении площадки.

Биржа согласовала с брокерами механизм распределения незаблокированных средств в валюте среди клиентов. Они распределены пропорционально объему и виду валют, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов. Каждый брокер сам определит порядок распределения полученных средств среди клиентов и сроки доступа к ним. Вывести эти деньги можно будет только в рублях. Что касается остальных активов, они остаются заблокированными.



«По оставшейся части иностранной валюты и иностранных ценных бумаг зарубежные контрагенты в настоящее время не обрабатывают поручения от компаний, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру СПБ Биржи, на заключение сделок и связанное с ними движение средств и ценных бумаг. В связи с этим СПБ Биржа не имеет возможности проводить расчеты по указанным активам и с 28 ноября временно переведёт их на неторговые разделы», — сообщает биржа.



Иностранные контрагенты все еще изучают возможности взаимодействия с СПб Биржей в рамках правового поля, в связи с чем остановили расчеты с ней, в том числе по лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. Она разрешает проводить определенные операции с СПБ Биржей до 31 января 2024 года.



4 декабря международные консультанты площадки передадут свое заключение по нескольким сценариям возможной разблокировки активов. Биржа обещает держать участников рынка в курсе своих дальнейших действий. Там напоминают, что операции по российским ценным бумагам и в рублях проводятся без ограничений.



СПб Биржа 2 ноября попала под блокирующие санкции США и приостановила торги всеми инструментами. Изначально она заявила, что ограничения не затронут активов ее клиентов. Торги российскими бумагами и рублевые операции были возобновлены 6 ноября. Расчеты по иностранным ценным бумагам за 1 и 2 ноября с участниками торгов планировали запустить к 13 ноября, но из-за возникших в связи с ограничениями сложностей срок перенесли на 17 ноября. В итоге их провели 20 ноября.

