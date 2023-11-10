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    Стало известно, когда СПб Биржа проведет расчеты по зависшим из-за санкций сделкам

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    СПБ Биржа проведет 13 ноября расчеты по сделкам, которые зависли из-за введения санкции. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал ее генеральный директор Сергей Сердюков в Telegram-канале биржи.

    Иностранные посредники приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или перемещение бумаг в момент получения сообщения о санкциях. «Мы были вынуждены приостановить торги, и сейчас нам доступны только расчеты по сделкам, заключенным до введения санкций», — сказал Сердюков.

    По словам гендиректора СПб Биржи, данные по поставкам и расчетам между участниками рынка будут полностью доступны в понедельник, 13 ноября.

    В начале ноября США ввели новые антироссийские санкции, которые коснулись и СПб Биржи. Площадка приостановила торги российскими и иностранными бумагами. Когда 3 ноября биржа возобновила торги, акции компании начали дешеветь — падение доходило до 15%.

    Накануне первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил о серьезном вызове для руководства СПб Биржи относительно ее жизнеспособности.

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    Комментарии 2

    Гость10 Ноя 2023 в 16:45
    по зависшим
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