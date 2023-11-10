Стало известно, когда СПб Биржа проведет расчеты по зависшим из-за санкций сделкам

СПБ Биржа проведет 13 ноября расчеты по сделкам, которые зависли из-за введения санкции. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал ее генеральный директор Сергей Сердюков в Telegram-канале биржи.

Иностранные посредники приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или перемещение бумаг в момент получения сообщения о санкциях. «Мы были вынуждены приостановить торги, и сейчас нам доступны только расчеты по сделкам, заключенным до введения санкций», — сказал Сердюков.



По словам гендиректора СПб Биржи, данные по поставкам и расчетам между участниками рынка будут полностью доступны в понедельник, 13 ноября.

