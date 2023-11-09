    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    757мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.93eur98.41

    В ЦБ назвали жизнеспособность СПб Биржи вызовом для ее менеджмента

    1780
    8 комментариев

    В Банке России заявили о серьезном вызове для руководства СПб Биржи относительно ее жизнеспособности. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в разговоре с корреспондентом «РБК Инвестиции».

    «Думаю, что перед акционерами, менеджментом СПб Биржи будет очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института», — сказал он. По мнению зампреда ЦБ, руководству СПб Биржи надо будет искать новые ниши, а также понимать, где можно будет «найти конкурентные преимущества».

    «Что-то мне подсказывает, зная акционеров и менеджмент биржи, что у них есть некие задумки на этот счет», — добавил Чистюхин.

    Также первый зампред Банка России отметил, что полная концентрация деятельности на ценных бумагах дружественных стран «не до конца помогает в этой ситуации». «Партнеры очень осторожно относятся к взаимодействию с теми компаниями, которые находятся под санкциями», — сообщил он.

    В начале ноября США ввели новые антироссийские санкции, которые коснулись и СПб Биржи. Площадка приостановила торги российскими и иностранными бумагами. Когда 3 ноября биржа возобновила торги, акции компании начали дешеветь — падение доходило до 15%.

    Во вторник, 7 ноября, стало известно, что новым генеральный директором СПб Биржи станет Евгений Сердюков. Ранее он занимал пост замглавы площадки.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    СПб БиржаСанкции
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close