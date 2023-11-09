В ЦБ назвали жизнеспособность СПб Биржи вызовом для ее менеджмента

В Банке России заявили о серьезном вызове для руководства СПб Биржи относительно ее жизнеспособности. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в разговоре с корреспондентом «РБК Инвестиции».

«Думаю, что перед акционерами, менеджментом СПб Биржи будет очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института», — сказал он. По мнению зампреда ЦБ, руководству СПб Биржи надо будет искать новые ниши, а также понимать, где можно будет «найти конкурентные преимущества».

«Что-то мне подсказывает, зная акционеров и менеджмент биржи, что у них есть некие задумки на этот счет», — добавил Чистюхин.