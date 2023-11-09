В ЦБ назвали жизнеспособность СПб Биржи вызовом для ее менеджмента

В Банке России заявили о серьезном вызове для руководства СПб Биржи относительно ее жизнеспособности. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в разговоре с корреспондентом «РБК Инвестиции».
«Думаю, что перед акционерами, менеджментом СПб Биржи будет очень серьезный вызов относительно долгосрочной жизнеспособности данного института», — сказал он. По мнению зампреда ЦБ, руководству СПб Биржи надо будет искать новые ниши, а также понимать, где можно будет «найти конкурентные преимущества».
«Что-то мне подсказывает, зная акционеров и менеджмент биржи, что у них есть некие задумки на этот счет», — добавил Чистюхин.
Также первый зампред Банка России отметил, что полная концентрация деятельности на ценных бумагах дружественных стран «не до конца помогает в этой ситуации». «Партнеры очень осторожно относятся к взаимодействию с теми компаниями, которые находятся под санкциями», — сообщил он.
В начале ноября США ввели новые антироссийские санкции, которые коснулись и СПб Биржи. Площадка приостановила торги российскими и иностранными бумагами. Когда 3 ноября биржа возобновила торги, акции компании начали дешеветь — падение доходило до 15%.
Во вторник, 7 ноября, стало известно, что новым генеральный директором СПб Биржи станет Евгений Сердюков. Ранее он занимал пост замглавы площадки.