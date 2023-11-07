СПБ Биржа получит нового гендиректора

Новым генеральным директором СПБ Биржи станет Евгений Сердюков, ранее он занимал пост замглавы площадки, сообщили 7 ноября в пресс-службе биржи.
На внеочередном собрании акционеров в пятницу на место бывшего гендиректора Романа Горюнова, который выходит из состава совета директоров организации в принципе, назначили Евгения Сердюкова. Он уже возглавлял СПб Биржу на протяжении девяти лет — с 2012 года.
В пресс-службе отметили, что новый директор продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. «Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам», – подчеркнули в организации. Сам Евгений Сердюков заявил, что СПб Биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах с расчетами в рублях и будет развивать проекты на российском финансовом рынке.
До 2012 года Евгений Сердюков был директором по развитию организованных рынков «Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС» (НП РТС).
2 ноября США ввели новые антироссийские санкции, под которые в том числе подпала СПб Биржа. Площадка приостановила торги российскими и иностранными бумагами. Когда 3 ноября биржа возобновила торги, акции компании начали дешеветь — падение доходило до 15%.