После возобновления торгов на СПб Бирже ее акции упали на 15%

Акции попавшей под блокирующие санкции США СПб Биржи продолжили падать после возобновления торгов на площадке. Падение доходило до 15%, но со временем стоимость ценных бумаг восстановилась к уровню завершения предыдущей торговой сессии.
СПб Биржа в 14:00 3 ноября возобновила торги российскими ценными бумагами, включая свои собственные акции. Как сообщает РБК, к этому моменту акции биржи подешевели на 15% и стоили в районе 119 рублей за бумагу. Однако в течение часа после этого падение замедлилось, и к 15:04 цена вернулась к отметкам завершения предыдущих торгов — на уровень 123,9 рубля. При этом днем ранее ее акции подешевели более чем на 20%.
2 ноября США ввели новые антироссийские санкции, под которые в том числе подпала СПб Биржа. Площадка приостановила торги российскими и иностранными бумагами. В основном на ней обращаются именно последние. При этом биржа заявила, что санкции не затронут активы ее клиентов, и пообещала позже предоставить подробную информацию. Что означают санкции против СПб Биржи для рынка и инвесторов, читайте в материале «Фонтанки».