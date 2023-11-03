После возобновления торгов на СПб Бирже ее акции упали на 15%

Акции попавшей под блокирующие санкции США СПб Биржи продолжили падать после возобновления торгов на площадке. Падение доходило до 15%, но со временем стоимость ценных бумаг восстановилась к уровню завершения предыдущей торговой сессии.



СПб Биржа в 14:00 3 ноября возобновила торги российскими ценными бумагами, включая свои собственные акции. Как сообщает РБК, к этому моменту акции биржи подешевели на 15% и стоили в районе 119 рублей за бумагу. Однако в течение часа после этого падение замедлилось, и к 15:04 цена вернулась к отметкам завершения предыдущих торгов — на уровень 123,9 рубля. При этом днем ранее ее акции подешевели более чем на 20%.