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    После возобновления торгов на СПб Бирже ее акции упали на 15%

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    2 комментария

    Акции попавшей под блокирующие санкции США СПб Биржи продолжили падать после возобновления торгов на площадке. Падение доходило до 15%, но со временем стоимость ценных бумаг восстановилась к уровню завершения предыдущей торговой сессии.

    СПб Биржа в 14:00 3 ноября возобновила торги российскими ценными бумагами, включая свои собственные акции. Как сообщает РБК, к этому моменту акции биржи подешевели на 15% и стоили в районе 119 рублей за бумагу. Однако в течение часа после этого падение замедлилось, и к 15:04 цена вернулась к отметкам завершения предыдущих торгов — на уровень 123,9 рубля. При этом днем ранее ее акции подешевели более чем на 20%.

    2 ноября США ввели новые антироссийские санкции, под которые в том числе подпала СПб Биржа. Площадка приостановила торги российскими и иностранными бумагами. В основном на ней обращаются именно последние. При этом биржа заявила, что санкции не затронут активы ее клиентов, и пообещала позже предоставить подробную информацию. Что означают санкции против СПб Биржи для рынка и инвесторов, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    Гость03 Ноя 2023 в 15:59
    пофигу...не жалко
    +0−0
    Гость03 Ноя 2023 в 15:47
    это мы еще не начинали
    +2−0
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