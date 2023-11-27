Что это было? Загадочное «банкротство» СПб Биржи привело в правоохранительные органы

Фото: Антон Новодерёжкин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Загадочное «самобанкротство» СПб Биржи закончилось угрозами площадки обратиться в правоохранительные органы, седыми волосами инвесторов, падением акций более чем на треть и, вероятно, большим количеством денег в чьих-то карманах по итогам. «Фонтанка» приводит хронологию самой масштабной информационной атаки на фондовую биржу за последнее время.



Утром 27 ноября в телеграм-каналах появилась информация о том, что СПб Биржа подала заявление на банкротство в Арбитражный суд Москвы, после чего это сообщение подхватили СМИ. Как следовало из электронной картотеки арбитражных дел, банкротный иск был подан в пятницу, 24 ноября, и оставался незамеченным до понедельника.



В пресс-службе биржи «Фонтанке» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию по телефону. Единственным утешительным сообщением стало заявление неназванного представителя площадки, который опроверг информацию о банкротстве. Но к моменту его выхода, то есть примерно через 20 минут после начала основных торгов, акции биржи уже значительно обрушились, в моменте потеряв 35% стоимости. После выхода неофициального опровержения падение стало также стремительно сокращаться.



Сама площадка выступила с официальным опровержением только после 11:00. «СПб Биржа не подавала документы на банкротство. Сообщения об этом не соответствуют действительности. СПб Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — говорилось в ее телеграм-канале. Сильного энтузиазма оно уже не вызвало.

Оставалось загадкой, кто тогда подал заявление о банкротстве. Истец в картотеке был не указан, только ответчик, он же должник — ПАО «СПб Биржа». Многие обратили внимание на то, что 24 ноября в отношении организации был подан еще один иск, но он был связан со спорами о ценных бумагах. В теории заявитель мог быть один и тот же, а в картотеку могла закрасться ошибка, могли отразиться не все данные или документы могли быть поданы с нарушениями. Но, оказалось, что это не тот случай.



Гражданский иск был подан в Арбитражный суд Башкортостана юристом Константином Смирновым с требованиями, оценивающимися почти в 571 тысячу рублей. Соответчиком по делу выступило зарегистрированное в Уфе ООО «Компания БКС», в качестве третьего лица заявитель попросил привлечь расчетный депозитарий биржи «СПБ Банк».



В беседе с «Фонтанкой» Смирнов подчеркнул, что не имеет отношения к банкротному делу в отношении площадки. «Нет, не я. Вы уже третий журналист, кто меня спрашивает. Если бы это был я, там было бы указано, что я заявитель. Я вообще к этому делу отношения не имею», — сообщил он.



Что касается отсутствия истца в карточке банкротного дела, юрист объяснил, что такое бывает, как раз когда должник сам подает заявление о своем банкротстве. По его словам, закон не только позволяет, но и обязывает должника, если он сам понимает, что у него нет денег, обратиться с таким иском в суд. Об этом, в частности, говорит статья 9 Федерального закона «О банкротстве».

Также отсутствовало и уведомление в Федресурсе (он же Единый федеральный реестр сведений юридических лиц, ЕФРСФДЮЛ) о намерении обратиться с заявлением о банкротстве СПб Биржи. Юрист отметил, что это не противоречит обращению должника в суд.



Последние сообщения компании в реестре касались других корпоративных событий. 30 октября стало известно, что на повестку грядущего заседания совета директоров, запланированного на 3 ноября, были вынесены вопросы об утверждении плана восстановления финансовой устойчивости акционерного общества в новой редакции, а также отчеты о состоянии системы управления рисками. 2 ноября биржа попала под блокирующие санкции США. После этого ПАО опубликовало информацию о стоимости чистых активов (15 миллиардов рублей на 30 сентября) и финансовую отчетность по итогам трех кварталов 2023 года, но в открытых источниках она не отображалась.



На один из главных вопросов, что же теперь будет со всеми клиентскими активами, что торговались на СПб Бирже, оперативно ответил в своем телеграм-канале экономист Евгений Коган. Он отметил, что депозитарий биржи не случайно отделен от ее основного юрлица, а значит, средства клиентов отделены от активов самой биржи. «Плюс сама биржа под жесточайшим контролем регулятора. Спокойно ждем официальных подробностей», — призвал он. В то же время аналитик раскритиковал биржу за избранную ею политику молчания. «Нельзя молчать. То, что биржа заняла политику молчания, это огромная, невероятная ошибка», — считает Коган.

Ко второй половине дня в публичном поле стали появляться догадки, что это было. После эмоциональных качелей, вызванных сообщением о банкротстве, акции общества рухнули, а потом восстановились, составив примерно минус 10% к уровню закрытия торгов в пятницу, 24 ноября. «Сколько мог заработать тот, кто знал о регистрации такого иска вечером в пятницу и о заголовках о "банкротстве" утром в понедельник?» — прозвучал риторический вопрос в телеграм-канале «Деньги и песец» экономиста Дмитрия Прокофьева.



«Так что там с СПб Биржей? То сообщают о том, что в картотеке АС Москвы зарегистрирован иск о банкротстве, и на этом фоне акции биржи просто рухнули. То сама биржа всё опровергает, утверждая, что у нее всё прекрасно и стабильно. ЦБ, вам нужно моментально реагировать на такие ситуации, когда кто-то желает сильно раскачать ситуацию. Про цели, если это всё действительно искусственно созданная информационная атака, писать не буду, кому следует, разберутся», — отреагировал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Валерий Селезнев.

При этом и биржа, и регулятор до вечера хранили гробовое молчание. Его неожиданно прервали в арбитражном суде. «Через канцелярию суда поступило заявление ПАО «СПб биржа» о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 27.11.2023 заявление возвращено», — процитировало РИА Новости сообщение пресс-службы инстанции. Дело, вопреки другим сообщениям СМИ, из картотеки не исчезло, но там появилась новая информация. В частности, о том, что в 15:55 ПАО «СПб Биржа» подало некое ходатайство. Вероятно, о возвращении заявления.



Затем Банк России пообещал проанализировать произошедшее, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО «СПб Биржа», с точки зрения нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Там заверили, что средства инвесторов в случае банкротства торговой площадки находятся в безопасности.

«В отношении вопроса о соблюдении прав инвесторов на случай банкротства биржи отмечаем, что средства инвесторов не находятся в распоряжении биржи, а размещаются на счете другого юридического лица — центрального контрагента (клиринговый счет). При этом законодательством предусмотрено, что имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регулятора.



Наконец, СПб Биржа заявила о намерении в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента. Она еще раз подчеркнула, что подавала заявление о банкротстве не она сама. Суд отказал в его регистрации в связи с ненадлежащим оформлением документов и нарушением процедуры подачи иска.

«Обращаем внимание, что мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для реализации преступных действий. СПб Биржа просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям, — говорится в заявлении площадки. — СПб Биржа использует только официальные каналы коммуникаций, такие как сайт, телеграм-канал и профиль в социальной сети «ВКонтакте», а также публикует сообщения в верифицированных аккаунтах социальных сетей брокерских компаний».



«Фонтанке» эта история напомнила ложное банкротство торгового дома «Вимос». В декабре 2020 года его компании якобы от своего лица подали заявления о несостоятельности на общую сумму почти полтриллиона рублей. Руководство торгового дома тогда информацию опровергло, иски отозвало и предположило, что к получившейся путанице мог приложить руку один из бывших сотрудников-недоброжелателей.



По данным на 20:16, акции СПб биржи торговались по 91,9 рубля, сократив падение уже до 6,2% . За день на Московской бирже прошли более 20 миллионов сделок с бумагами компании на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. Для сравнения: в пятницу объем торгов составлял 1,7 миллиона сделок на 164,6 миллиона рублей. Вероятно, злоумышленники решили воспользоваться уязвимым состоянием биржи после того, как она попала под блокирующие санкции США 2 ноября. В основном на площадке торговались иностранные ценные бумаги, российские были в меньшинстве. Торги по всем инструментам были приостановлены.



Изначально биржа заявила, что ограничения не затронут активов ее клиентов. 6 ноября она возобновила торги российскими бумагами и рублевые операции. Расчеты по иностранным ценным бумагам за 1 и 2 ноября с участниками торгов планировали запустить к 13 ноября, но из-за возникших в связи с ограничениями сложностей срок перенесли на 17 ноября. В итоге расчеты провели 20 ноября. Однако иностранные бумаги до сих пор остаются заблокированными и недоступными для клиентов. К 27 ноября площадка планировала оценить объем не попавших под санкции активов и вместе с участниками рынка определить, как их вернуть клиентам, но случилось то, что случилось. Заявлений о том, как продвигается работа над разблокировкой активов, не поступило.



На днях инвесткомпания «Цифра брокер» заявила, что с 24 ноября начнет принудительно закрывать короткие позиции клиентов СПб Биржи на внебиржевом рынке по рыночной цене, сформировавшейся на внешних торговых площадках (американских биржах NYSE, NASDAQ) на момент их закрытия.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

