Иск сивой кобылы. «Вимос» атаковали «банкротные самозванцы», взявшие имена у его компаний

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Арбитражный суд 17 декабря получил заявления о банкротстве ООО «Стройторговля» и ООО «Якорь», поданные якобы самими организациями; общая сумма исков фантастическая — почти полтриллиона рублей. Названия и адреса регистрации юрлиц, указанные в картотеке судов, совпадают с данными компаний, входящих в торговый дом «Вимос», но в сети строительных магазинов говорят, что никаких исков не подавали. Руководство «Вимоса» рассматривает сразу несколько версий происшествия, не исключая, что инициатором «банкротства» мог стать кто-то из бывших сотрудников. Один из них недавно был задержан по подозрению в коммерческом подкупе.



Согласно данным картотеки судов, сумма банкротного иска ООО «Стройторговля» к самому себе составила неслыханные 352 млрд рублей, а ООО «Якорь» — 138 млрд рублей. Указанные в картотеке реквизиты фирм соответствуют тем, что входят в ТД «Вимос» и совместно принадлежат бизнесмену Владимиру Гурьеву и его дочери Лидии Виноградовой.

Удивляют не только зашкаливающие суммы и совпадающие данные, но и само желание банкротиться, якобы возникшее у компаний с такими показателями. По данным СПАРК, совокупная выручка «Стройторговли» и «Якоря» в 2019 году составила 7,96 млрд рублей, а чистая прибыль — 77,9 млн рублей. ТД «Вимос» — один из лидеров петербургского и областного рынка DIY-ретейла. На рынке он работает 28 лет. Сеть насчитывает 40 магазинов, более половины из которых — торговые центры и гипермаркеты. Также у нее есть собственное производство и транспортная компания, располагающая 330 единицами автотранспорта и подъемно-транспортной техники. Всего в сети работают почти 2 с половиной тысячи сотрудников.



По данным «Вимоса», товарооборот сети в 2020 году увеличился на 19%, а в декабре, предположительно, вырастет на 40%. Ежегодно торговый дом, по собственным подсчетам, выплачивает более 700 млн рублей налогов и в августе этого года вошел в список системообразующих предприятий Ленинградской области. Если точнее, в июле профильная комиссия рекомендовала включить в перечень «Стройторговлю». По словам основателя, президента и совладельца торгового дома Владимира Гурьева, в этом году в развитие сети было инвестировано 700 млн рублей, в следующем году инвестиции планируют увеличить до 1 млрд рублей. В общем говоря, банкротством особо не пахнет.

При этом заявленная в исках баснословная сумма 490 млрд рублей, по признанию владельцев бизнеса, превышает совокупный товарооборот сети за все 28 лет.

«Нет, конечно, никаких исков мы не подавали. Для меня это вообще такой нонсенс, — заявил на пресс-конференции 21 декабря Владимир Гурьев. — Мы много чего пережили за 28 лет. Вы помните нулевые, помните 1990-е, что творилось. Мы все это пережили, все успешно и классно. И вот очередная какая-то фишка, оказия, как ни назови. Вообще, конечно, бред сивой кобылы, по-другому назвать не могу».



Как сообщили в торговом доме, 18 декабря компании, от имени которых в суде выступили самозванцы, направили заявления в органы полиции, правительство Ленобласти, а также председателю Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

«Мы данного заявления (искового. — Прим. ред.) не подавали, поэтому и отозвать мы его тоже не можем. И это было бы неправильно. Выемку этого дела, мы считаем, должны провести органы полиции, чтобы начать разбирательство», — отметила вице-президент и совладелец ТД «Вимос» Лидия Виноградова.

Руководство сети рассматривает несколько версий происшествия: попытка рейдерского захвата, сбой программного обеспечения сайта или умышленные противоправные действия с целью создания негативных последствий для компаний. На вопрос журналистов, мог ли быть к этому причастен кто-то из сотрудников компании, основатель «Вимоса» предположил, что мог — особенно из бывших.

«Кстати говоря, мы не так давно уволили одного из наших сотрудников коммерческого отдела. Причем не просто уволили, против него возбудили уголовное дело за коммерческий подкуп», — вспомнил президент «Вимоса». Вероятно, речь идет о бывшем коммерческом директоре сети строительных магазинов Алексее Куриленко, которого задержали https://www.fontanka.ru/2020/11/12/69541350/ в ноябре, статья совпадает. Как сообщал 47news https://47news.ru/articles/183785/, топ-менеджер и его коллега предлагали поставщику платить им деньги за продолжение поставки материалов.



«Некоторую связь мы усматриваем. Я не утверждаю, конечно. Разбираться органам внутренних дел. Но я не исключаю», — отметил Гурьев.



Подобные фиктивные банкротства — редкость, но не исключение. Из недавнего — целый ворох исков о несостоятельности, поступивших в арбитражный суд от заявителей с именами, созвучными имени основателя ЗАО «Пилон» Мевлуди Блиадзе. При этом «двойники» каждый раз указывали разные данные. Суд закономерно оставлял подобные заявления без движения, поскольку обратившиеся не предоставляли необходимых документов. Из более древнего — непреодолимое желание обанкротиться, которое якобы возникло у «Дальпитерстроя» и которое глава застройщика также связывал с деятельностью конкретного недоброжелателя.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

