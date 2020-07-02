Атака клонов. Двойники основателя «Пилона» забросали арбитраж банкротными заявлениями

В один день суд получил просьбы о банкротстве граждан с именами Мевлуд, Шевлуд и Максим, фамилии которых напомнили об основателе «Пилона» Мевлуди Блиадзе. Что это: глупый розыгрыш или продуманная многоходовочка, остается неясно.

Мевлуди Блиадзе

Неизвестные лица устроили в арбитражном суде карнавал двойников бизнесмена Мевлуди Блиадзе, основателя некогда крупной мостостроительной компании «Пилон», находящейся сейчас в процессе банкротства. Суд регистрирует заявления и оставляет их без движения, ведь самозванцы не подкрепляют их необходимыми документами. На вопрос зачем это делается и в чьих интересах, даже профессиональные юристы разводят руками.

За июнь Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти получил как минимум пять заявлений от истцов, имя и фамилия которых напоминает данные известного петербургского предпринимателя. Ощущение, как будто кто-то старается заполнить бумаги правильно, но раз за разом делает опечатки. 29 июня с просьбой о признании себя несостоятельными в суд подались Мевлуд Биадзе и Шевлуд Блидзе. В электронной картотеке данные таинственных истцов-ответчиков не отображаются, нет даже отчеств, хотя у других заявителей обычно указан хотя бы ИНН. Насколько известно «Фонтанке», среди ближайших родственников Мевлуди Блиадзе людей с такими именами нет, хотя утверждать это с полной уверенностью редакция не может, а задать вопрос некому.



Неделю назад, 15 июня, заявление о банкротстве подал Влиадзе Мевлуди Дарчинович. Суд изучил и даже провел первое заседание по его рассмотрению, но оставил без движения на месяц. Как сказано в определении, истец допустил в заявлении ошибки и не приложил необходимые документы - всего 22 пункта, в числе которых копия удостоверения личности гражданина и квитанция об оплате пошлины. Нет у суда и данных о дате и месте рождения Влиадзе Мевлуди Дарчиновича, сведений о том, состоит ли он в браке. Указанного заявителем ИНН нет ни в одном публичном реестре, а по адресу его регистрации (Дальневосточный пр., д. 44, кв. 415) располагается одноэтажная постройка явно нежилого вида.

Похоже, аналогичная судьба ждет и заявления Мевлуда Биадзе и Шевлуда Блидзе. Кстати, почти одновременно с ними исковые о собственном банкротстве в арбитраж Петербурга подавали также Сергей Блиадзе и Максим Блиадзе (без указания отчества). Люди с такими именами фактически есть - два Сергея и два Максима. Правда, с Петербургом они мало связаны, а некоторые еще не вышли из школьного возраста. К сожалению, ни с одним из них связаться, чтобы уточнить, правда ли они подавали заявления о своем банкротстве, у редакции «Фонтанки» не вышло. Известный нам телефон реального Сергея Блиадзе, уроженца Белгорода, который занимается бизнесом в Москве, оказался выключен.



Возможно, свет на происходящее пролило бы то, в какой форме эти пять заявлений поступили в суд, и как именно они были верифицированы: электронными подписями истцов, копиями их паспортов или как-то еще. Если их подавали через электронную систему, можно было хотя бы надеяться узнать, кто именно подавал их. «Фонтанка» направила эти вопросы в арбитражный суд.

Однако опрошенные «Фонтанкой» адвокаты уверены: шансов почти нет. Фактически подать бумагу можно от любого имени, а остальные документы донести потом. По-видимому, этим и пользуются неизвестные, наплодившие сущностей в картотеке суда. Отметим, что подобные фальшивые заявления уже появлялись в арбитраже. Три года назад суд принял заявление о несостоятельности якобы от строительной компании «Дальпитерстрой». Владелец компании Аркадий Скоров назвал эту информацию фейком и вспомнил, как несколько лет назад недоброжелатели распространяли недостоверные сведения о банкротстве его фирмы.

В случае с основателем «Пилона» опрошенные «Фонтанкой» юристы не смогли прийти к устойчивой версии, кому и зачем может быть на руку судебная путанница. По их мнению, она одновременно может быть выгодна и невыгодна самому Мевлуди Блиадзе.



Получить его комментарий по этому вопросу не удалось, телефон предпринимателя оказался выключен и не принимает сообщения, а мессенджер он последний раз посещал неделю назад. Сказать доподлинно, где он сейчас находится, ни один из знакомых редакции источников не может. В суде, где в январе этого года “СМП банк” отсудил у Мевлуди Блиадзе 206 млн рублей, его представлял адвокат Илья Зеленянский. Связаться с молодым специалистом 1996 года рождения «Фонтанке» удалось лишь в форме сообщения «ВКонтакте», однако ответа от него не пришло.

Дочь основателя «Пилона», Марина Блиадзе также была недоступна для комментариев. Судя по картотеке Выборгского районного суда, в отношении неё ведется производство уголовного дела по ст. 199 ч.2 п. «б» - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (свыше 45 млн рублей). Максимальное наказание по ней - шесть лет лишения свободы. Ее защитником выступает адвокат Леонид Гильмитдинов. Связаться по имеющимся в открытых источниках телефонам с ним не удалось, но вопросы «Фонтанки» ему были переданы. Телефон ранее представлявшего интересы семьи Блиадзе адвоката Константина Харитонова также оказался выключен.



По известным редакции адресам прописки Мевлуди Блиадзе не проживает. У одного из домов корреспондент «Фонтанки» встретил женщину, которая, сообщила, что ей неизвестно, кто такой Мевлуди Дарчоевич. На имя Марина она не отозвалась.

Тем не менее, через полчаса после этого женщина, представившись Мариной Блиадзе, сама вышла на связь с редакцией. Беседа с ней оказалась неинформативной, но показательной. Предпринимательница отказалась отвечать на вопросы «Фонтанки» по существу бесплатно, но пообещала прокомментировать все за солидное вознаграждение, сродни гонорарам звезд российского шоу-бизнеса.

Мы видим в арбитраже какие-то странные иски о банкротстве от «двойников» Мевлуди Дарчоевича. <...> Слышали ли вы об этом и зачем вообще это кому-то нужно?

Вы любите передачи Малахова?

Нет.

Я к чему веду, любое интервью должно оплачиваться. Поэтому могу дать эксклюзивное интервью газете «Фонтанка.ру» за определенную сумму денег. Немаленькую.

О чем интервью будет?

Обо всем, что вы спросите.

Вы в курсе дел, которые сейчас происходят с бизнесом вашего отца?

Я же вам ответила: эксклюзивное интервью газете «Фонтанка.ру».

Я вас поняла. Обязательно передам это своему руководству. Вы говорите о немаленькой цене, это сколько?

Я думаю, миллиона два-три.

Бизнес семьи Блиадзе переживает не лучшие времена. Главным активом Мевлуди Блиадзе была компания «Пилон», которую он основал в 1993 году. С конца 2019 года она находится https://www.fontanka.ru/2019/12/12/165/ под наблюдением в рамках дела о банкротстве, инициированного Федеральной налоговой службой. По данным арбитражного управляющего Альбины Кармеевой, сумма требований кредиторов к «Пилону» перевалила за миллиард.

Финансовое положение мостостроителя резко ухудшилось после сдачи объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года в авральном режиме. Компания посчитала, что за строительство Яхтенного моста недополучила от «Метростроя» 300 млн рублей. Еще 50 млн рублей «Пилон» пытался вернуть через суд за переделанную на свои деньги проектную документацию во время строительства моста Бетанкура, но потерпел неудачу. Окончательно компанию подкосила потеря контрактов на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов. Смольный в сентябре 2019 года разорвал их в одностороннем порядке из-за срыва сроков.



Появление в суде заявлений от «двойников» - не первая странность, возникающая в связи с банкротством компании. Ранее «Фонтанка» сообщала об официальном письме, в котором говорилось, что «Пилон» якобы вошел в строительную ГК «Ташир». Однако уже после выхода материала в группе компаний опровергли эту информацию.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

