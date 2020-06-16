«Ташир» вытаскивает из банкротства «Пилон», а тот берётся за док для «Адмирала Кузнецова»

Находящееся в процессе банкротства ЗАО «Пилон» вошло в строительную группу компаний «Ташир». Разоренный мостостроитель неожиданно стал союзником бывшего исполнителя одного из самых знаковых гособоронзаказов — строительства нового дока для авианосца за 23 млрд рублей.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру«/Архив

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко получил письмо, в котором сообщается, что ЗАО «Пилон» с некоторых пор входит в группу компаний «Ташир». Документ подписан именем Владимира Шмидта. В письме Шмидт гарантирует руководству ОСК постановку авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в пока только начатый док уже в 2021 году.

Более неожиданного гаранта в этом очень непростом проекте придумать было бы трудно. Дело в том, что Владимира Шмидта петербургский бизнес-истеблишмент знает как главу ЗАО «Пилон», некогда крупнейшего дорожного строителя, в минувшем году растерявшего все заказы и оказавшегося в процедуре наблюдения за долги в сотни миллионов рублей. Но, как оказалось, списывать «Пилон» со счетов рано. Судя по письму Владимира Шмидта, его компания вошла в состав одной из крупнейших в стране строительных компаний — группу «Ташир». И теперь 27-летний опыт работы дорожники намерены применить и в гособоронзаказе.



«Настоящим ЗАО «Пилон», входящий в ГК «Ташир» <...>, уведомляет о принятом решении о входе в акционерный капитал АО «И.И.С.», выполняющего строительно-монтажные работы по реконструкции сухого дока на 35 СРЗ, АО «ЦС «Звездочка» в рамках действующего контракта», — сказано в письме (копия есть в распоряжении «Фонтанки»).

Напомним, основателем и владельцем ЗАО «Пилон» до недавних пор считался Мевлуди Блиадзе. Его телефон в конце прошлой недели и все длинные выходные был выключен. «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГК «Ташир». Однако на телефонные звонки в пресс-службе группы компаний никто с четверга по понедельник не ответил, а запрос по электронной почте не был доставлен, поскольку ящик «Ташира» оказался переполнен. По общему офисному телефону группы секретарь сообщила корреспонденту, что иных способов задать вопрос не существует и надо продолжать пытаться.

Экс-директор ЗАО «Пилон» Владимир Шмидт, именем которого подписано письмо, на вопросы «Фонтанки» отвечать отказался: «Кто вам дал мой телефон? Вот ему и задавайте вопросы».



По финансовому положению ЗАО «Пилон» ударила история со строительством Яхтенного моста, за которое компания, как она считает, недополучила 300 млн рублей от «Метростроя». Еще 50 млн рублей подрядчик пытался вернуть через суд за переделанную на свои деньги проектную документацию во время строительства моста Бетанкура, но потерпел неудачу. Окончательно компанию подкосила потеря контрактов на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов. Смольный в сентябре 2019 года разорвал их в одностороннем порядке из-за срыва сроков.

С конца 2019 года ЗАО «Пилон» находится под наблюдением в рамках дела о банкротстве, инициированного Федеральной налоговой службой. На тот момент к ней было подано 111 исков на общую сумму 596 млн рублей. Но похоже, что теперь все финансовые проблемы общества могут быть решены за счет крупной промышленно-строительной группы компаний «Ташир». Ее структуры сорвали большой куш, получив один из самых дорогих подрядов в истории Петербурга. Компании, входящие в группу, должны заняться отделкой Лахта Центра, стоимость работ может доходить до 3 млрд долларов.



Процедура банкротства «Пилона» в разгаре. По словам арбитражного управляющего Альбины Кармеевой, общая сумма требований к должнику превысила 1 млрд рублей. Суд перенес слушание ее доклада на конец августа, потому что просто не успел рассмотреть все требования.

По данным «Фонтанки», на момент введения наблюдения — 11 декабря 2019 года — генеральным директором предприятия все еще являлся Владимир Шмидт. Однако уже 31 декабря, по данным СПАРК, его на этом посту сменил Олег Флусов, в послужном списке которого до этого значился многолетний опыт работы конкурсным управляющим на многих терпящих бедствия предприятиях. В прошлом он вел банкротство «Петербургской лизинговой компании», но был отстранен в 2017 году после того, как потратил 192 млн рублей из конкурсной массы на услуги юристов. Тем не менее суд не признал его действия незаконными.

Флусов на вопрос о переходе «Пилона» под контроль «Ташира» отрезал: «Я не комментирую». Владимир Шмидт также не стал объясняться с «Фонтанкой» о том, какую должность он занимает в компании теперь.



Кто сейчас по факту владеет бывшим лидером дорожно-строительной отрасли Петербурга и насколько правдиво полученное Георгием Полтавченко письмо, сказать наверняка нелегко. По последним данным, актуальным на 2017 год, владельцем компании все еще значится Мевлуди Блиадзе. Но очевидно, что это уже не так. В силу особенностей закона об акционерных обществах форма собственности «Пилона» позволяет не публиковать данные о смене владельцев. В разговоре с «Фонтанкой» Альбина Кармеева сообщила, что еще в декабре владельцем «Пилона» стал Евгений Михайлович Подобин.

Подобину, по данным СПАРК, принадлежат три компании с нулевой отчетностью. Судебные архивы помнят одну из них как кредитора «Петербургской лизинговой компании». Той самой, которой ранее управлял Олег Флусов, возглавляющий сейчас «Пилон». Как засвидетельствованное Альбиной Кармеевой владение Евгением Подобиным акций фирмы увязывается со сведениями из письма Владимира Шмидта о вхождении «Пилона» в состав группы «Ташир», «Фонтанке» выяснить не удалось.



Даже бывшие сотрудники «Пилона», которым тот задолжал зарплату, не знают, что сейчас собой представляет предприятие. Однако разговоры о смене собственника «Пилона» активно идут в соцсетях среди рабочих. Они передают друг другу сплетни о том, что окончательно сделка по продаже «Пилона» еще не завершена, и с нетерпением ждут, когда им вернут долги.

Отметим также, что 15 июня в арбитражный суд поступило заявление от Влиадзе Мевлуди Дарчиновича о признании себя банкротом. Гражданина с таким именем не знает ни одна из общедоступных баз, а является ли заявителем на самом деле экс-владелец «Пилона» Мевлуди Дарчоевич Блиадзе, в имени которого судебные клерки допустили сразу две опечатки, у самого предпринимателя выяснить не удалось.

Спасение утопающих

В своем письме осажденный кредиторами «Пилон» ручается за своего коллегу, крупного петербургского подрядчика АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» («И.И.С».). Именно таким образом Владимир Шмидт намерен участвовать в гособоронзаказе. «И.И.С». работает в сфере строительства инфраструктурных и гидротехнических сооружений с 2007 года. По данным СПАРК, его выручка в 2018 году составила 2,6 млрд рублей. Фирма исполняла миллиардные контракты на укрепление берега и строительство набережной к проведению ФИФА-2018 в Калининграде.



С февраля 2020 года «И.И.С.» банкротит «Сбербанк». На прошлой неделе банк ходатайствовал об ускорении рассмотрения дела. Общая задолженность компании перед кредитной организацией на начало июня составляет 1,5 млрд рублей. Положение компании сильно ухудшилось после того, как Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в лице АО «Центр судоремонта «Звёздочка» разорвала с ней контракт на реконструкцию и техническое перевооружение 2-камерного сухого дока на «35-м судоремонтном заводе» в Мурманске. В него должен был встать на ремонт единственный отечественный авианосец «Адмирал Кузнецов». Общая сумма контракта, включающего два этапа работ, составила 23,9 млрд рублей.

«Мы понесли колоссальные убытки. ОСК по сути обанкротила нашу компанию», — заявил «Фонтанке» владелец «И.И.С.» Глеб Евтушенко. По его словам, за время финансовых и коронавирусных потрясений штат его компании сократился на 95%, с 800 до 40 человек.

Компания считает, что контракт с ней должен быть восстановлен, и все еще пытается реабилитироваться перед ОСК. Именно об этом, по сути, Георгия Полтавченко и просит Владимир Шмидт в своем письме от 11 июня.

Заступиться за «И.И.С.» пробовала и дочерняя структура «Сбербанка» и «АФК-Системы» ООО «Мост». В письме к Евтушенко (есть в распоряжении «Фонтанки», в «Мосте» подтвердили подлинность документа) компания объявила о заинтересованности в совместной работе над вторым этапом строительства дока. Бывший генподрядчик перенаправил документ в ОСК, откуда 8 июня пришел ответ — возобновление работ по старому договору является нецелесообразным. В письме президент корпорации Алексей Рахманов отметил, что неудовлетворительная работа «И.И.С.» на объекте была вызвана не только недоработками, но и «плохим финансовым состоянием».

Подрядная чехарда

«И.И.С.» отреагировало на расторжение многомиллиардного контракта болезненно и попыталось вставить палки в колеса своему главному сопернику. По данным «Фонтанки», ОСК 6 мая решила выбрать петербургское «Региональное СМУ» единственным исполнителем работ и заключить с ним договор на реконструкцию дока (письмо ОСК находится в распоряжении редакции). Гендиректор и совладелец «Регионального СМУ» Дмитрий Савичев подтвердил, что его компанию называют самым вероятным исполнителем многомиллиардного заказа, но отметил, что окончательного решения еще нет — существует еще одна организация, которая претендует на генподряд.

«И.И.С.» 27 мая направило в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к «Звездочке», в котором просило восстановить контракт и в качестве обеспечительных мер запретить своему субподрядчику ООО «Региональное СМУ» работать на объекте, но в последнем суд отказал. 3 июня «И.И.С.» подало иск на 1,3 млрд рублей уже напрямую к «Региональному СМУ», но арбитраж оставил его без движения. Сумма требований кажется несоразмерной ответчику, выручка которого по итогам 2019 года составила всего 129 млн рублей.

Договор на реконструкцию дока, который ОСК готова заключить с «Региональным СМУ», установит новые условия выполнения работ. В корпорации «Фонтанке» сообщили, что подготовка документа находится в процессе.

Совладелец «Регионального СМУ» признал наличие на объекте отставания, которое, по его мнению, еще можно нагнать. «Если заказчик примет решение в ближайший месяц, то уложиться в сроки возможно, если дольше — сдвинется на месяц, что некритично. Это технически возможно, просто будет больше народу работать на объекте», — говорит Савичев. «Все по графику», — заявил корреспонденту «Фонтанки» представитель корпорации на вопрос о ходе строительства.

После расторжения контракта на реконструкцию дока с «И.И.С.» уже сделана ревизия, сообщил «Фонтанке» глава «Регионального СМУ». Результаты работы комиссии, как и полагается, будут изучать правоохранительные органы.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

