СПБ Биржа признала блокировку активов инвесторов в иностранные ценные бумаги на $3 млрд

Объем вложений российских инвесторов в иностранные ценные бумаги к ноябрю 2023 года, когда США ввели санкции против СПБ Биржи, упал до $3 млрд с почти $7 млрд в феврале прошлого года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в беседе с РБК 25 декабря.



В пресс-службе биржи сообщили, что весь этот объем был заморожен после того, как биржа попала под санкции США.

«Все эти бумаги (на чуть больше $3 млрд) были заблокированы после введения блокирующих санкций США 2 ноября», — заявил представитель биржи РБК.

Сейчас СПБ Биржа не торгует акциями и долговыми бумагами США, ЕС и Гонконга. Объем свободной от ограничений валюты составил 5,9 млрд рублей — 31,05% от общей суммы клиентских денежных средств.