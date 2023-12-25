СПБ Биржа признала блокировку активов инвесторов в иностранные ценные бумаги на $3 млрд

Объем вложений российских инвесторов в иностранные ценные бумаги к ноябрю 2023 года, когда США ввели санкции против СПБ Биржи, упал до $3 млрд с почти $7 млрд в феврале прошлого года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в беседе с РБК 25 декабря.
В пресс-службе биржи сообщили, что весь этот объем был заморожен после того, как биржа попала под санкции США.
«Все эти бумаги (на чуть больше $3 млрд) были заблокированы после введения блокирующих санкций США 2 ноября», — заявил представитель биржи РБК.
Сейчас СПБ Биржа не торгует акциями и долговыми бумагами США, ЕС и Гонконга. Объем свободной от ограничений валюты составил 5,9 млрд рублей — 31,05% от общей суммы клиентских денежных средств.
Набиуллина также отметила, что инвестиции в иностранные ценные бумаги связаны с рисками, даже при использовании инфраструктуры дружественных стран. «Многие инвесторы, которые владели иностранными ценными бумагами через инфраструктуру дружественных стран, столкнулись с проблемами», — добавила глава ЦБ.
Российский рынок коллективных инвестиций остался почти без доступа к ценным бумагам иностранных компаний. Это произошло из-за санкций против российской инфраструктуры, в том числе СПБ Биржи. Второго ноября последняя вместе с рядом крупных российских банков и компаний попала под блокирующие санкции США. В тот же день торги на площадке были приостановлены. Их возобновили уже на следующий день, но только в отношении российских бумаг, которых на бирже меньшинство. При этом сделки с иностранными бумагами на бирже не проводятся до сих пор.
Ближе к концу ноября СПБ Биржа провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, а позже заявила, что планирует получить лицензию OFAC для возвращения активов клиентов.