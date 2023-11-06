Попавшая под американские санкции СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур. Об этом 6 ноября сообщается на сайте торговой площадки.



Там заявили, что биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях.



«Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней. Об их итогах СПБ Биржа оперативно сообщит», — добавили там.



Как уточняют профильные ресурсы, комплаенс — приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства, корпоративных, социальных и этических норм. Он помогает компании снизить риски того, что её обвинят в противозаконных действиях. Для этого компании разрабатывают процедуры выявления и ликвидации подобных рисков.

