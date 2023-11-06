    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 5

    2 м/с, вос

    745мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.04eur99.01

    СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур

    2030
    21 комментарий

    Попавшая под американские санкции СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур. Об этом 6 ноября сообщается на сайте торговой площадки.

    Там заявили, что биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях.

    «Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней. Об их итогах СПБ Биржа оперативно сообщит», — добавили там.

    Как уточняют профильные ресурсы, комплаенс — приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства, корпоративных, социальных и этических норм. Он помогает компании снизить риски того, что её обвинят в противозаконных действиях. Для этого компании разрабатывают процедуры выявления и ликвидации подобных рисков.

    США 2 ноября ввели новые антироссийские санкции, под которые в том числе подпала СПб Биржа. Площадка приостановила торги российскими и иностранными бумагами. В основном на ней обращаются именно последние. При этом биржа заявила, что санкции не затронут активы ее клиентов, и пообещала предоставить подробную информацию об этом позже. Что означают санкции против СПБ Биржи для рынка и инвесторов, читайте в материале «Фонтанки».

    6 ноября биржа возобновила торги российскими ценными бумагами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close