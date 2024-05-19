В Петербурге откроют магазин беспошлинной торговли. Правда, закупиться там смогут не все

В МИД РФ готовят пакет документов для двух магазинов беспошлинной торговли, которые планируется открыть в Петербурге и Москве, сообщает 19 мая РИА Новости со ссылкой на департамент главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) 19 мая.



В магазинах беспошлинной торговли (duty free) товары продаются по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлины, а также НДС. Купленные товары должны быть вывезены из страны.

Однако формат новых магазинов будет далек от привычных duty free в аэропортах: закупиться там смогут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций, консульские должностные лица и члены их семей. Приходить на шоппинг можно будет только по документам, а информация о клиентах и их покупках будет передаваться в дипломатический корпус МИД РФ.