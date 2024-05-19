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    В Петербурге откроют магазин беспошлинной торговли. Правда, закупиться там смогут не все

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    В МИД РФ готовят пакет документов для двух магазинов беспошлинной торговли, которые планируется открыть в Петербурге и Москве, сообщает 19 мая РИА Новости со ссылкой на департамент главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) 19 мая.

    В магазинах беспошлинной торговли (duty free) товары продаются по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлины, а также НДС. Купленные товары должны быть вывезены из страны.

    Однако формат новых магазинов будет далек от привычных duty free в аэропортах: закупиться там смогут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций, консульские должностные лица и члены их семей. Приходить на шоппинг можно будет только по документам, а информация о клиентах и их покупках будет передаваться в дипломатический корпус МИД РФ.

    Продавать планируют алкоголь, табак, парфюмерию и косметику, украшения, часы и смартфоны. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро. Спиртное для официальных мероприятий будут реализовывать по заявке, подписанной главой организации или ведомства.

    ГлавУпДК предупреждает, что новые магазины ошибочно сравнивать с советскими «Берёзками», в которых наряду с иностранцами могли приходить за покупками и «наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга».

    О том, что в Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов и членов их семей, стало известно еще летом 2022 года. «Фонтанка» уже писала о том, как они будут работать, и в чем их отличие от советских «Березок».

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