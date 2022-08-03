«Березка 2.0». В России появятся duty free для дипломатов и членов их семей

В Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 26 июля.
Как следует из документа, такие магазины смогут начать работу в конце августа. В них будет разрешена розничная продажа продукции, в отношении которой действует процедура беспошлинной торговли (алкоголь, табак, парфюмерия и косметика, украшения, смартфоны и часы).
На входе у посетителей будут спрашивать документы, подтверждающие, что они состоят на дипломатической службе или работают на иностранную компанию. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро.
Владельцем таких точек может стать исключительно российская компания. Ее соучредителем выступит «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации», которое по итогам открытого конкурса выберет себе коммерческого партнера.
В одном субъекте Российской Федерации располагается один магазин беспошлинной торговли для дипломатического корпуса, отмечается в постановлении. Пока предполагается открытие таких точек в Москве и Петербурге. Где именно они появятся, неизвестно, но сообщается, что точки будут располагаться «вне пунктов пропуска товаров через государственную границу Российской Федерации».