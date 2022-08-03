«Березка 2.0». В России появятся duty free для дипломатов и членов их семей

В Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 26 июля.



Как следует из документа, такие магазины смогут начать работу в конце августа. В них будет разрешена розничная продажа продукции, в отношении которой действует процедура беспошлинной торговли (алкоголь, табак, парфюмерия и косметика, украшения, смартфоны и часы).

