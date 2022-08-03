    Пробки

    4/10

    usd60.16eur61.27
    Полет ПелосиДоставайте маскиОчередь за H&MОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Березка 2.0». В России появятся duty free для дипломатов и членов их семей

    12896
    44 комментария

    В Петербурге и Москве появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. Об этом говорится в постановлении правительства РФ от 26 июля.

    Как следует из документа, такие магазины смогут начать работу в конце августа. В них будет разрешена розничная продажа продукции, в отношении которой действует процедура беспошлинной торговли (алкоголь, табак, парфюмерия и косметика, украшения, смартфоны и часы).

    На входе у посетителей будут спрашивать документы, подтверждающие, что они состоят на дипломатической службе или работают на иностранную компанию. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро.

    Владельцем таких точек может стать исключительно российская компания. Ее соучредителем выступит «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации», которое по итогам открытого конкурса выберет себе коммерческого партнера.

    В одном субъекте Российской Федерации располагается один магазин беспошлинной торговли для дипломатического корпуса, отмечается в постановлении. Пока предполагается открытие таких точек в Москве и Петербурге. Где именно они появятся, неизвестно, но сообщается, что точки будут располагаться «вне пунктов пропуска товаров через государственную границу Российской Федерации».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ55
    ПЕЧАЛЬ4

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 44

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    44
    close