Это вам не «Березка». В Москве и Петербурге откроют дьюти-фри, куда не пустят россиян

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





К концу августа в Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, по одному в каждом городе. Отовариваться в этих дьюти-фри смогут только дипломаты, консулы и их семьи и сотрудники международных организаций, расположенных в России, рассчитываться за покупки можно будет рублями, долларами и евро. Так распорядилось правительство России, постановление опубликовано 27 июля на портале правовой информации и вступит в силу 27 августа.



Duty-free shop сами по себе явление не новое — торговать товарами, свободными от акцизов, пошлин и НДС, придумали в Ирландии еще в 1947 году. С тех пор задумка прижилась: на сегодняшний день свободными от налогов товарами торгуют порядка 400 компаний-операторов беспошлинной торговли, которые располагаются в основном в пунктах пропуска через государственную границу.



Где именно в Москве и Петербурге появятся дьюти-фри, одобренные правительством, пока неизвестно, поскольку еще даже не учредили компанию, которая совместно с производственно-коммерческим управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД займется организацией работы торговых точек, как и не провели конкурс, который выберет такого соучредителя. Но что доподлинно известно уже сейчас, их расположат в черте города, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ, которое занимается обеспечением «необходимых условий для деятельности» дипломатических представительств и международных организаций в России.



Контролировать торговлю в дьюти-фри будут таможенники, утверждать чертежи и адреса помещений — они же совместно с управлением обслуживания дипломатов при МИД. В обязательном порядке торговые точки оборудуют системой круглосуточного видеонаблюдения, записи с камер будут храниться 30 дней.

Что же касается ассортимента, здесь бразды правления полностью будут в руках у владельца магазина. Но под чутким руководством законодательства: в рознице будет только продукция, помещенная под таможенную процедуру беспошлинной торговли. А значит, не будет ничего весом свыше 20 килограммов, длиной или высотой более 2 метров, а также не будет товаров, на продажу которых наложены ограничения и распространяются пошлины за вывоз за территорию страны.



Зато точно будет алкогольная продукция, причем даже за безналичный расчет и крупными партиями. Впрочем, для таких глобальных закупов потребуется предварительная заявка за подписью главы дипкорпуса и печатью.



Обо всех проданных товарах, а также об их покупателях магазины будут ежемесячно отчитываться в Министерство иностранных дел.

Стать соучредителем дьюти-фри-шопов в Москве и Петербурге кому попало не доверят — это должно быть юридическое лицо, состоящее в реестре владельцев магазинов беспошлинной торговли «в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании».



Для тех, кто размечтался о покупке швейцарского шоколада и французских духов по адекватным ценам, плохие новости. Хлеб-соль в этих дьюти-фри-шопах предназначены только для иностранных послов. И нет, это не «Березки», которые во времена СССР продавали иностранцам за валюту ширпотреб.

Отсеивать дерзнувших российских граждан будут на контрольно-пропускном пункте, требуя документы, подтверждающие служебное положение и аккредитацию при МИД.

Создать такие магазины в России иностранные послы попросили сами, рассказали «Фонтанке» в Управлении по обслуживанию дипкорпуса.



«Работа над этим постановлением инициирована была после многочисленных обращений со стороны иностранных диппредставительств, ссылавшихся на общепринятую международную практику. В частности, можно было бы отметить, что подобные магазины в том или ином виде существуют в ряде зарубежных государств, в том числе: в Австрии, Белоруссии, Кении, КНР, США (Нью-Йорк, Вашингтон), Швейцарии», — отметил и.о. начальника ГлавУпДК при МИД России Вячеслав Фатин.

Судя по всему, в свете последних событий российские торговые точки не могут удовлетворить потребности иностранных послов в товарах, к которым они привыкли у себя на родине. Ну и в самом деле, не тащить же издалека чемоданами любимые чипсы и конфеты, если их просит измученная ностальгией душа. Но так ли это на самом деле, в ГлавУпДК от ответа дипломатично ушли.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»