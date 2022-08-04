Сенатор Клишас раскритиковал появление в России магазинов duty free для дипломатов и членов их семей

Создание магазинов duty free для зарубежных дипломатов означает возврат к советским магазинам «Березка» и худшим практикам советского периода. Об этом 4 августа написал сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Возвращение к худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта», — написал он.



Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге и Москве появятся магазины для беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. У посетителей на входе будет проверять документы.