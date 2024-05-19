На трассе «Кола» в аварии с лосем погиб молодой петербуржец

ДТП с животным стало смертельным для
Авария произошла накануне на 42 километре трассы «Кола». «Фольксваген Поло» сбил лося, от удара автомобиль вылетел в кювет. Машиной управлял
Водитель за нарушение ПДД в 2024 году не привлекался.
Сейчас
+22˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Ясная погода, Без осадков
Ощущается как 20
2 м/с, южн
761мм
35%
Пробки
2/10
ДТП с животным стало смертельным для
Авария произошла накануне на 42 километре трассы «Кола». «Фольксваген Поло» сбил лося, от удара автомобиль вылетел в кювет. Машиной управлял
Водитель за нарушение ПДД в 2024 году не привлекался.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
16 мая 2024, 12:11
13 апреля 2024, 13:11
11 апреля 2024, 09:14
11 апреля 2024, 08:05
09 апреля 2024, 08:50
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.