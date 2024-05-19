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    На трассе «Кола» в аварии с лосем погиб молодой петербуржец

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    ДТП с животным стало смертельным для 20-летнего водителя в Кировском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 мая.

    Авария произошла накануне на 42 километре трассы «Кола». «Фольксваген Поло» сбил лося, от удара автомобиль вылетел в кювет. Машиной управлял 20-летний житель Шуваловского проспекта. От полученных травм он скончался на месте аварии.

    20-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

    Водитель за нарушение ПДД в 2024 году не привлекался.

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