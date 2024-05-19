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    Вокруг света за 10 вопросов. Попробуйте угадать страну по фотографии

    С десятым вопросом не справится никто

    3359
    6 комментариев
    Даже путешественникам со стажем этот тест покажется непростым
    Даже путешественникам со стажем этот тест покажется непростымКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    Кругосветку мечтают совершить многие. Но это дорого и долго — с работы на такой срок не отпустят. А в нашем тесте можно увидеть несколько стран за считаные минуты. Правда, вам придется самим догадаться, на фотографию какого государства вы смотрите. С нас — только подсказки в самых сложных вопросах.

    В какой стране можно найти этот уединенный монастырь?

    В какой стране можно найти этот уединенный монастырь?

    Снова горы, но растительность совсем не такая густая. Откуда фото?

    Снова горы, но растительность совсем не такая густая. Откуда фото?

    Туристы бродят по старой крепости. Есть предположения, где это происходит?

    Туристы бродят по старой крепости. Есть предположения, где это происходит?

    Это что, вилла Элвиса Пресли? Где стоит такой красивый особняк?

    Это что, вилла Элвиса Пресли? Где стоит такой красивый особняк?

    А это, кажется, Юго-Восточная Азия. Но какое именно государство?

    А это, кажется, Юго-Восточная Азия. Но какое именно государство?

    Лас-Вегас? Канны?

    Лас-Вегас? Канны?

    Хотите сказать, вы и это отгадаете?

    Хотите сказать, вы и это отгадаете?

    Снова Азия! Какая страна теперь?

    Снова Азия! Какая страна теперь?

    Эту страну тяжело не узнать. Мы верим, что вы не ошибетесь.

    Эту страну тяжело не узнать. Мы верим, что вы не ошибетесь.

    Последний и самый сложный вопрос. Даем подсказку: это карликовое государство.

    Последний и самый сложный вопрос. Даем подсказку: это карликовое государство.
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вокруг света за 10 вопросов. Попробуйте угадать страну по фотографии

    Похоже, вы узнали только те страны, в которые сами ездили отдыхать.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вокруг света за 10 вопросов. Попробуйте угадать страну по фотографии

    Может, вы и не совершали кругосветку, но многие страны узнаете без труда.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вокруг света за 10 вопросов. Попробуйте угадать страну по фотографии

    Отлично! Вы много путешествовали или хотели это сделать.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вокруг света за 10 вопросов. Попробуйте угадать страну по фотографии

    Похоже, вы смогли бы определить эти страны по разметке на дороге! Но как?

    Поделитесь результатом

    Даже путешественникам со стажем этот тест покажется непростым
    Даже путешественникам со стажем этот тест покажется непростымКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

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