Кругосветку мечтают совершить многие. Но это дорого и долго — с работы на такой срок не отпустят. А в нашем тесте можно увидеть несколько стран за считаные минуты. Правда, вам придется самим догадаться, на фотографию какого государства вы смотрите. С нас — только подсказки в самых сложных вопросах.
Вокруг света за 10 вопросов. Попробуйте угадать страну по фотографии
С десятым вопросом не справится никто
19 мая 2024, 19:51
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Похоже, вы узнали только те страны, в которые сами ездили отдыхать.
Может, вы и не совершали кругосветку, но многие страны узнаете без труда.
Отлично! Вы много путешествовали или хотели это сделать.
Похоже, вы смогли бы определить эти страны по разметке на дороге! Но как?