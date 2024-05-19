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    Пройдите тест и узнайте, прячется ли в вас аристократ?

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    Благородство — это нравственное величие
    Благородство — это нравственное величиеФото: Юрий Орлов / Городские порталы
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    Еще в первобытном обществе люди знали о правилах поведения. Нормы основывались на иерархии. Дети понимали, что нужно уважать старших за опыт, знания и умение выживать, а значит, и силу. Привычный же нам этикет начал формироваться в XVII веке, но с тех пор заметно эволюционировал. Можно не родиться аристократом, но воспитать в себе присущие ему качества. Чтобы понять, насколько вы благородный и воспитанный человек, культуролог Ульяна Кофанова предлагает пройти тест.

    Вопрос первый — разминочный. Кто придумал этикет?

    Какой он — современный этикет?

    Высшее образование — признак благородного человека? Или для того, чтобы тебя таковым считали, достаточно самообразования?

    Высшее образование — признак благородного человека? Или для того, чтобы тебя таковым считали, достаточно самообразования?

    Важна ли внешняя эстетика для того, чтобы сформировать в себе качества благородного человека?

    Подумайте, из каких составляющих складывается уважительное отношение к людям?

    «Сознательная деятельность человека, направленная на улучшение мира как своего, так и окружающего» — о каком качестве благородного человека речь?

    Какое из определений утонченности верное?

    Какое из определений утонченности верное?

    Еще одно важное качество благородного человека — семейственность. Что имеет в виду культуролог?

    Важна ли духовная красота в процессе воспитания себя как благородного человека?

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    Пройдите тест и узнайте, прячется ли в вас аристократ?

    Скажите честно, вы просто поленились подумать?

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    Пройдите тест и узнайте, прячется ли в вас аристократ?

    Кое-что вы знаете, продолжайте развиваться.

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    Пройдите тест и узнайте, прячется ли в вас аристократ?

    Вы определенно делаете успехи, так держать!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Пройдите тест и узнайте, прячется ли в вас аристократ?

    Потрясающе! Вы воистину благородный человек.

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    Благородство — это нравственное величие
    Благородство — это нравственное величиеФото: Юрий Орлов / Городские порталы

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