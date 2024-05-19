Еще в первобытном обществе люди знали о правилах поведения. Нормы основывались на иерархии. Дети понимали, что нужно уважать старших за опыт, знания и умение выживать, а значит, и силу. Привычный же нам этикет начал формироваться в XVII веке, но с тех пор заметно эволюционировал. Можно не родиться аристократом, но воспитать в себе присущие ему качества. Чтобы понять, насколько вы благородный и воспитанный человек, культуролог Ульяна Кофанова предлагает пройти тест.
Пройдите тест и узнайте, прячется ли в вас аристократ?
19 мая 2024, 07:17
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Еще одно важное качество благородного человека — семейственность. Что имеет в виду культуролог?
Скажите честно, вы просто поленились подумать?
Кое-что вы знаете, продолжайте развиваться.
Вы определенно делаете успехи, так держать!
Потрясающе! Вы воистину благородный человек.