Конфликт в Кемерово дошел до перестрелки. Восемь человек задержаны

Утро воскресенья в одном из ЖК Кемерова началось с перестрелки. Сотрудники полиции Заводского района города задержали восемь человек, пишет NGS42.RU со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Кузбассу.
В 6 утра жители услышали звуки выстрелов и обратились в полицию. Установлено, что между двумя группами мужчин произошел конфликт, дело дошло до стрельбы. Четверых полиция задержала на месте, еще двое попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками ДПС.
Оставшихся двоих нарушителей впоследствии задержали сотрудники уголовного розыска. У участников конфликта изъяли три единицы травматического оружия.
Местные жители сообщили журналистам о том, что мужчины говорили на иностранном языке. Один из них бегал по двору с «Сайгой». Возбуждено ли уголовное дело, не уточняется.