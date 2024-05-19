Не был на парах два дня — отчислен. В Горном университете решили бороться с прогулами радикально

В петербургском Горном университете за пропуски пар теперь могут отчислить в качестве меры дисциплинарного взыскания. Об этом руководство университета написало в договоре, который получили студенты-платники на будущий учебный год.
По новым правилам, отчислить могут за пропуск более трех пар по дисциплине за семестр или за отсутствие на учебных занятиях в принципе, если студент не появлялся в вузе более одного дня.
Еще в апреле «Фонтанка» писала, что в Горном университете решили усилить контроль за посещаемостью. Тогда меры были чуть мягче: отчислять планировали за пропуск более трех учебных дней или трех пар по одной дисциплине. Соответствующие изменения внесли в приказ «О внесении изменений в локальные нормативные акты в части регулирования пропуска занятий обучающимися».
Позже университет выступил с разъяснениями. Так, олимпиады, творческие и спортивные состязания считаются уважительной причиной для пропуска. Освобождают от занятий также заключение врача и повестка в суд или военкомат.
Проректор по образовательной деятельности Дмитрий Петраков добавил, что руководство вуза «отдает себе отчет» в том, что студенты могут столкнуться с ситуациями, которые требуют отсутствия на занятиях. В таком случае обучающиеся должны освоить материал пропущенных пар и «доказать это преподавателю». На закрытие «хвостов» им дается неделя.