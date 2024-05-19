Не был на парах два дня — отчислен. В Горном университете решили бороться с прогулами радикально

В петербургском Горном университете за пропуски пар теперь могут отчислить в качестве меры дисциплинарного взыскания. Об этом руководство университета написало в договоре, который получили студенты-платники на будущий учебный год.



По новым правилам, отчислить могут за пропуск более трех пар по дисциплине за семестр или за отсутствие на учебных занятиях в принципе, если студент не появлялся в вузе более одного дня.