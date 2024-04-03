    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Сильный снег

    Ощущается как -8

    4 м/с, с-в

    744мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd92.53eur99.41
    ТЕМА ДНЯ

    Снежный коллапс в Петербурге

    В вузах продолжают борьбу с пропусками. В Горном университете грозят отчислениями

    3973
    40 комментариев

    В Горном университете усилили контроль за посещаемостью занятий: теперь за пропуск дисциплины более трех раз или отсутствие на учебных занятиях более трех дней «без уважительной причины» студентов будут отчислять, рассказали «Фонтанке» студенты.

    Приказ «О внесении изменений в локальные нормативные акты, в части регулирования пропуска занятий обучающимися был подписан 29 марта. Как отметили в университете, документ «нацелен на укрепление дисциплины». Из-за жалоб студентов 3 апреля руководство университета выступило с разъяснениями.

    Как пояснили в университете, олимпиады, творческие и спортивные состязания считаются уважительной причиной для пропуска. Освобождает от занятий также заключение врача и повестка в суд или военкомат.

    По словам ректора Владимира Литвиненко, прогулы и так предшествуют провалу сессии и итоговому отчислению. «По сути, закрывая глаза на отсутствие обучающихся в аудиториях, мы снижаем продуктивность работы профессорско-преподавательского состава и административного персонала. Такая тенденция, вне всяких сомнений, нуждается в коррекции за счет усиления контроля посещаемости», — завил он.

    Проректор по образовательной деятельности Дмитрий Петраков добавил, что руководство вуза «отдает себе отчет» в том, что студенты могут столкнуться с ситуациями, которые требуют отсутствия на занятиях. В таком случае обучающиеся должны освоить материал пропущенных пар и «доказать это преподавателю». На закрытие «хвостов» студентам дается неделя.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как в Педиатрическом университете планировали ввести платные отработки за пропуски учебных занятий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 40

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    40
    close