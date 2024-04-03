В вузах продолжают борьбу с пропусками. В Горном университете грозят отчислениями

В Горном университете усилили контроль за посещаемостью занятий: теперь за пропуск дисциплины более трех раз или отсутствие на учебных занятиях более трех дней «без уважительной причины» студентов будут отчислять, рассказали «Фонтанке» студенты.

Приказ «О внесении изменений в локальные нормативные акты, в части регулирования пропуска занятий обучающимися был подписан 29 марта. Как отметили в университете, документ «нацелен на укрепление дисциплины». Из-за жалоб студентов 3 апреля руководство университета выступило с разъяснениями.



Как пояснили в университете, олимпиады, творческие и спортивные состязания считаются уважительной причиной для пропуска. Освобождает от занятий также заключение врача и повестка в суд или военкомат.

По словам ректора Владимира Литвиненко, прогулы и так предшествуют провалу сессии и итоговому отчислению. «По сути, закрывая глаза на отсутствие обучающихся в аудиториях, мы снижаем продуктивность работы профессорско-преподавательского состава и административного персонала. Такая тенденция, вне всяких сомнений, нуждается в коррекции за счет усиления контроля посещаемости», — завил он.

