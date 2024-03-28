Профессия или кошелек? Студентов «педиатрички» хотят заставить платить за пропуски занятий

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Поделиться Поделиться





За отработку пропущенного занятия придется заплатить. А клиника Педиатрического университета может лишиться медсестер.

Студенты Педиатрического университета в панике: отработки пропущенных занятий с 1 апреля объявлены платными. Сообщения об этом рассылаются старостам групп. Стоимость озвучивается «примерно»: 2–2,5–3 тысячи рублей за занятие. Учитывая, что пропуски в основном из-за работы, для студентов это катастрофа.



После третьего курса (первые три — это теория, последние три — клиника) студентам медицинских вузов разрешается работать на должностях среднего медицинского персонала. Работа медсестрой на полную ставку это в среднем 7–8 суточных дежурств в месяц. На выходные в лучшем случае выпадает 4 из них. Значит, 4 дня в месяц приходится прогуливать по «неуважительной причине». Это при хорошем раскладе, потому что в клинике «педиатрички», например, медсестрами работают в основном студенты, всех поставить в дежурство на выходные нереально.



Как прожить на стипендию?

Студенты работают по разным причинам. Во-первых, на стипендию в 5 тысяч рублей не выживешь без помощи родителей. Во-вторых, для становления врача важен опыт работы в медицинском учреждении. Именно поэтому практически все работают либо в клинике Педиатрического университета, либо в Детской больнице им. Раухфуса. Хотя могли бы подрабатывать в каких-то ночных клубах, чтобы не пропускать занятия.

«Многие, начиная с 4-го курса, начинают работать медсестрами и медбратьями. Потому что большинство из нас не хочет до 24–26 лет сидеть на шее у родителей и просить деньги. Потому что большинство из нас заводит семьи во время учебы, у кого-то есть дети. Это неудивительно, мы учимся минимум 6 лет. Многие приезжают из других регионов. А стипендия, даже если сдаешь все экзамены за одну сессию на 5, составляет всего лишь 5 000 рублей. Поэтому нам приходится пропускать, но мы все отрабатываем!»



Другие поясняют: «Работа в медицине не считается уважительной причиной, даже если твои родители на пенсии/умерли или в реанимации лежат. Или что у тебя своя семья. Да, есть материальная помощь в университете. Она равна 5,5 тысячи рублей и выплачивается один раз в три месяца».

Студенты расстроены: если бы речь шла о злостных должниках, которые сдают отработку за пропущенное месяцами, это было бы еще понятно. Но таких надо отчислять, а не тянуть за уши от сессии к сессии. В медицине работают параллельно с учебой как раз не разгильдяи. Они пишут:



«Приходится иногда пропускать занятия, однако я учусь хорошо. У меня нет троек, иду на красный диплом».



«Да, я не прихожу на занятия, когда на сутках, но при этом я отличница, полтора года получала повышенную стипендию (12 к), пока вузу не уменьшили финансирование. Что тоже странно звучит».

Возмущает, конечно, и «плата за пропуски» не только из-за работы. Особенно напирают (даже парни) на такую причину, как «болезненные месячные» у девушек. Или форс-мажор, допустим, авария. Разве можно за это наказывать рублем, спрашивают они. И каждый раз платить 3 тысячи.



Красные и синие — не дипломы, а пропуски

Положение о том, что студенты должны оплачивать отработки за пропущенные занятия, было принято на Ученом совете СПбГПМУ 25 марта. Предполагается, что действовать оно начнет с 1 апреля. Но конкретики пока нет. Старосты групп получают такие сообщения: «Вводятся платные отработки за пропуски практических занятий без уважительной причины. Стоимость еще уточняется. Как только будет утверждена, сообщим. Деканат будет выдавать допуски к отработкам с красной и синей полосами. Уважительная причина — синяя — при наличии справки из любого медучреждения или иные обстоятельства. Красная — неуважительная причина. Занятие будет отрабатываться в полном объеме. По расписанию на кафедре».



«Фонтанка» спросила в Педиатрическом университете, как ректорат будет отвечать прокуратуре по поводу оснований для взимания платы за занятия. В пресс-службе СПбГПМУ ответили:

«Рассматриваемые меры направлены на устранение текущей задолженности студентов, связанной с пропусками по неуважительной причине. Планируется ввести плату за оказание образовательных услуг, не входящих в учебный план. Проще говоря, если преподаватели вынуждены проводить дополнительные занятия для студентов, которые прогуливали лекции, то студентам придётся компенсировать эти учебные часы.



Увы, у нас есть незначительная группа студентов, систематически пропускающих занятия. Мы нацелены на то, чтобы те, кто обучается, смогли пройти этот путь. Но невозможно получить медицинскую специальность, если у тебя есть пробелы в образовании. Наша задача — помочь студентам получить необходимые знания и выйти на сессию. Иначе они просто не сдадут зачёты и экзамены и будут отчислены.

<...> Оплата будет осуществляться официально, согласно документам, по договору. Положение о дополнительных образовательных услугах, если оно будет принято, сразу же появится на официальном сайте университета. Оно будет разъяснять все возникающие вопросы».

Преподаватели: наконец дождались

Пока студенты бунтуют, преподаватели удовлетворенно кивают. Один из них рассказал, что про такую оплату дополнительных занятий говорят давно:

«Практические занятия длятся 4–6 часов. Когда их отрабатывать — за счет других занятий или в вечернее/ночное время? Теоретически вне учебных часов преподаватель занят другой работой или ушел домой. В его расписание эти допзанятия не вписаны, они не оплачиваются. Всех это уже достало. С другой стороны, я понимаю, что на стипендию прожить невозможно, студенты вынуждены работать в ущерб учебе. За рубежом так не делают: студент медвуза обязан учиться много и качественно. И для этого он берет кредит. И я уже не знаю, что лучше».



Преподавателей поддерживает пресс-служба СПбГМУ:

«У преподавателей тоже есть права. И в то время, которое у них потенциально свободно, мы не должны их постоянно заставлять дополнительно заниматься теми, кто плохо учится или не желает этого делать.

Мы нацелены на то, чтобы преподаватели не были заложниками плохого отношения к учёбе. Это тоже логика данного документа. Но, безусловно, мы будем смотреть и на ситуации, которые есть. Для тех ребят, кто любит свою профессию, кто работает у нас, в Педиатрическом университете, средним медперсоналом (мы их всех знаем), будем предусматривать возможность дополнительных занятий, пересдачи. Но они, между прочим, всегда и стремятся к тому, чтобы не напрягать своих преподавателей и не заниматься какими-то излишествами. Тем не менее мы сейчас этот документ окончательно доработаем, и он будет нацелен на то, чтобы из университета выпускались хорошие, грамотные специалисты».



Студент должен учиться. Если его учат, конечно

«Нормальное заблуждение — считать, что занятия в медицинском университете якобы ни в коем случае нельзя пропускать. Мне тоже так казалось при поступлении. А потом выяснилось, что никому мое образование, кроме меня, не нужно. У нас есть люди, у которых посещаемость 100%. Только большинство из них учится на 3–4, потому что особых знаний на самих занятиях они не получают. Зато знают тысячи занимательных историй, не имеющих отношения к медицине, от своих преподавателей».



Плата за пропуски способна сподвигнуть студентов бросать работу в медицинских учреждениях — можно трудоустроиться курьером, таксовать в свободное время или работать по вечерам в баре. А потом исправно просыпаться на занятия. Только кому от этого будет лучше? Дефицит медсестер в системе здравоохранения — огромная проблема, которую студенты медвузов хотя бы отчасти решают. Девушки рассказывают: «Сутки всегда проходят по-разному: иногда спокойно, иногда не спишь всю ночь. Следишь за состоянием ребенка, ставишь ему капельницы, кислород подаешь, наблюдаешь за жизненно важными показателями. И делаешь все, чтобы ребенок пережил ночь. Я уже не говорю о терминальных состояниях».



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

