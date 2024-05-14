10 вопросов эксперту об инвестициях в рублевые активы

После почти двух месяцев падения курс российской валюты остановился в пределах 91–93 рублей за доллар. Стабилизации на валютном рынке способствуют несколько факторов:



— продажа валюты крупными экспортерами;



— ограничение на снятие наличной валюты для физлиц, которое сохраняется до сентября 2024 года;



— продажа валюты Центробанком (ежедневный объем в первом полугодии 2024 составляет 11,8 млрд рублей).