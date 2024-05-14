10 вопросов эксперту об инвестициях в рублевые активы

Инвесторы, думающие о вложении средств, в первую очередь смотрят на Российский фондовый рынок. Но возникают сомнения: стоит ли рассчитывать на хорошую потенциальную доходность, какие рублевые инструменты наиболее ликвидны, что в принципе будет с рублем?
На эти и другие вопросы о возможностях и перспективах отечественного рынка инвестиций «Фонтанке» ответил исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Cанкт-Петербурге Парвиз Искендеров.
Что происходит с курсом рубля?
После почти двух месяцев падения курс российской валюты остановился в пределах 91–93 рублей за доллар. Стабилизации на валютном рынке способствуют несколько факторов:
— продажа валюты крупными экспортерами;
— ограничение на снятие наличной валюты для физлиц, которое сохраняется до сентября 2024 года;
— продажа валюты Центробанком (ежедневный объем в первом полугодии 2024 составляет 11,8 млрд рублей).
Сохранится ли баланс?
Против рубля играют повышенные расходы бюджета и активный спрос импортеров на валюту. Но из-за высокой ключевой ставки Центробанка люди предпочитают сберегать деньги, а не тратить, а значит, сокращается спрос и на импортные товары. Что же касается расходов бюджета, то, как полагают аналитики «Альфа-Капитала», перед властями стоит задача по снижению уровня инфляции — и они не заинтересованы в сильном ослаблении рубля. Поэтому можно ожидать, что рубль, скорее всего, останется в текущих значениях, а к концу года даже немного укрепится.
Влияют ли на рубль цены на нефть?
Ситуация на мировом сырьевом рынке складывается вполне комфортно для рубля. Так, в начале марта 2024 года нефть Brent поднялась в цене выше $86 за баррель. Это связано с ростом глобальной экономики и решением стран ОПЕК+ сократить добычу. Разница в цене между Urals и Brent при этом сократилась. По данным Минэкономразвития РФ, в феврале российская нефть в среднем продавалась по $69 за баррель. Чем выше цены и спрос на нефть, тем больше экспортеры продают валюту, что, как говорилось выше, положительно влияет на курс рубля.
А что с инфляцией?
С начала года, по данным Росстата, рост цен существенно замедлился. В начале марта ведомство и вовсе зафиксировало нулевую инфляцию в стране — впервые за долгие годы. Между тем доходность индекса госбумаг RGBITR составляет 13,6%, что почти вдвое выше показателя годовой инфляции. Так что на фоне стабилизации рубля российские госбумаги выглядят достаточно привлекательно.
Согласно опросу, проведенному УК «Альфа-Капитал», почти половина инвесторов сейчас готовы вкладывать в акции, а еще треть — в облигации российских компаний.
Как может все это повлиять на экономику?
По мере снижения темпов инфляции будет смягчаться политика Банка России. Аналитики ожидают, что во втором полугодии регулятор может постепенно уменьшать ключевую ставку. Следствием этого станет рост цен на облигации, а вот доходность, скорее всего, будет падать. И если инвестировать в долговой рынок сейчас, то можно «зафиксировать» текущие — достаточно высокие — ставки по облигациям.
Что происходит на российском рынке акций?
Рынок акций в этом году также демонстрирует хорошую динамику. С начала 2024 года индекс МосБиржи, несмотря на негативный внешний фон и то, что компании не выплачивали дивидендов, уже поднялся более чем на 11%. А совсем скоро компании начнут делиться с акционерами прибылью за 2023 год, который для многих отраслей был довольно позитивным. Ожидается, что часть выплаченных дивидендов будет вложена в акции, что также положительно скажется на рынке.
Что будет способствовать росту российского рынка?
Среди факторов, которые способствуют дальнейшему росту рынка, можно выделить:
— общий рост экономики;
— высокие цены на ресурсы (это поможет сырьевым компаниям увеличить прибыль);
— переезд ряда крупных компаний в Россию.
Такие компании, как Х5 Group, Yandex, HH, TCS Group, OZON, «РусАгро» начали торговать акциями в России, что позволит им снова выплатить дивиденды. С учетом ожидаемого снижения ставок это поможет привлечь средства частных инвесторов, которые сейчас играют ведущую роль в торгах. Это даст новый импульс для роста внутреннего фондового рынка.
Почему лучше вкладывать деньги внутри страны?
Все инвестиции в рублях проводятся внутри российской инфраструктуры, а значит, можно не опасаться блокировки активов или возможных ограничений со стороны зарубежных стран.
При этом даже с небольшим капиталом инвестор может выбирать среди широкого круга стратегий и продуктов: от инструментов, управляемых искусственным интеллектом, и инвестиций в компании, которые только готовятся выйти на биржу, до появившихся сравнительно недавно «дивидендных фондов».
В какие активы эксперты рекомендуют вкладывать деньги?
Чтобы портфель был сбалансированным, лучше инвестировать в активы разных классов. Можно выбрать фонд от управляющей компании, в состав которого входят как акции, так и облигации. Например, фонд «Альфа-Капитал Баланс» помимо облигаций инвестирует в акции крупнейших компаний, таких как «Роснефть», ЛУКОЙЛ, Сбербанк, «Транснефть», Yandex и другие. Управляющий фондом может менять долю акций и облигаций в портфеле в зависимости от ситуации на рынке, что позволяет сохранять оптимальный баланс между потенциальной доходностью и уровнем риска.
Существуют ли альтернативные инструменты?
Если вы опасаетесь ослабления курса рубля и снижения цены акций на фондовом рынке, то 10–20% портфеля эксперты рекомендуют направлять в альтернативные инструменты: золото, недвижимость, замещающие облигации. Последний инструмент заменяет классические евробонды — замещающие облигации номинированы в евро, долларах, швейцарских франках, и их купонные выплаты привязаны к соответствующей валюте, но все выплаты производятся в рублях по курсу. Инвесторам с небольшим капиталом разумнее будет использовать фонды замещающих облигаций — например, в эти активы инвестирует ПИФ «Альфа-Капитал Валютные облигации».
Дополнительная информация
Стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. До приобретения паев внимательно ознакомьтесь с ПДУ фондом.
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс». ПДУ № 0500-94103344 от 13.04.2006. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Валютные облигации». ПДУ № 5425 от 08.06.2023. ПДУ фондами, находящимися под управлением УК, предусмотрены надбавки к расчетной стоимости паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в паи фондов.
ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензии ФСФР № 21-000-1-00028 от 22.09.1998, № 077—08158—001000 от 30.11.2004. Информацию об УК и фондах под ее управлением можно получить на сайте www.alfacapital.ru, и по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1, тел. +7 495 783-4-783. Используемые сокращения: ООО УК «Альфа-Капитал» (УК); паевой инвестиционный фонд (фонд); правила доверительного управления (ПДУ); инвестиционные паи (паи).