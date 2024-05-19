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    Ребенок на долю секунды разминулся со смертью. Kia пронесся на красный по пешеходному переходу. «Фонтанка» спросила его: как так?

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    Аварийная ситуация чудом обошлась без жертв в Московском районе Петербурга. Ребенок на самокате спешил через пешеходный переход, в это время на красный рванул Kia Sportage. Видео с опасным моментом прислал в редакцию читатель «Фонтанки» 19 мая.

    «Фонтанка.ру»

    В кадре запечатлен пешеходный переход на Пулковском шоссе. Для автомобилей загорается красный свет, и пешеходы начинают движение. Проезжую часть пересекает подросток на самокате. В этот момент к «зебре» на хорошей скорости подлетает Kia Sportage. Ребёнок успевает среагировать, спешивается с самоката и бегом бежит к тротуару. Это спасает ему здоровье, а возможно, и жизнь.

    По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит 41-летнему петербуржцу. Его более 30 раз привлекали за нарушение ПДД, чаще всего из-за несоблюдения скоростного режима. В разговоре с корреспондентом водитель уточнил, что ему пришлось проехать на красный, незадолго до этого его подрезал серый Geely. «Я ехал по самой крайне полосе — по правой. Там уже мигал светофор, и я начал притормаживать, я ехал примерно 79 километров в час, — сказал петербуржец. — И Geely перестроился вправо, и я ушел вправо».

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