Ребенок на долю секунды разминулся со смертью. Kia пронесся на красный по пешеходному переходу. «Фонтанка» спросила его: как так?

Аварийная ситуация чудом обошлась без жертв в Московском районе Петербурга. Ребенок на самокате спешил через пешеходный переход, в это время на красный рванул Kia Sportage. Видео с опасным моментом прислал в редакцию читатель «Фонтанки» 19 мая.
«Фонтанка.ру»
В кадре запечатлен пешеходный переход на Пулковском шоссе. Для автомобилей загорается красный свет, и пешеходы начинают движение. Проезжую часть пересекает подросток на самокате. В этот момент к «зебре» на хорошей скорости подлетает Kia Sportage. Ребёнок успевает среагировать, спешивается с самоката и бегом бежит к тротуару. Это спасает ему здоровье, а возможно, и жизнь.
По данным «Фонтанки», автомобиль принадлежит