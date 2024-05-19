Ученые допускают возвращение коронавируса. Во всем виноват флирт

На Западе растет распространение коронавирусных штаммов из группы FLiRT, которые могут привести к всплеску заболеваемости летом, пишет 19 мая РБК со ссылкой на опрошенных Financial Times (FT) ученых.
В Европе варианты FLiRT обнаружены в 14 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Сейчас штамм KP. 2 из группы вариантов FLiRT также считается доминирующим в США. За первые две недели мая на него пришлось 28,2% случаев, а в начале его циркуляции на него приходилось 3,8% заболевших. Второй по распространенности штамм, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, — KP1.1 (7,6%).
Штаммы FLiRT возникли из «омикрона», который привел к всплеску заболеваемости зимой 2022 года. Прогнозы разнятся: вирусолог из Уорикского университета в Великобритании Лоуренс Янг считает, что вакцинация сможет защитить от тжелого течения заболевания, а инфекционист из Вандербильтского университета в США Уильям Шаффнер — что штаммы мутируют, и вакцина будет не столь эффективной.
Тем не менее, ученые считают, что всплеск заболеваемости не приведет к росту числа госпитализаций или тяжелых случаев.