Ученые допускают возвращение коронавируса. Во всем виноват флирт

На Западе растет распространение коронавирусных штаммов из группы FLiRT, которые могут привести к всплеску заболеваемости летом, пишет 19 мая РБК со ссылкой на опрошенных Financial Times (FT) ученых.



В Европе варианты FLiRT обнаружены в 14 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Сейчас штамм KP. 2 из группы вариантов FLiRT также считается доминирующим в США. За первые две недели мая на него пришлось 28,2% случаев, а в начале его циркуляции на него приходилось 3,8% заболевших. Второй по распространенности штамм, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, — KP1.1 (7,6%).