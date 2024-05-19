В Красноярске пьяный подросток на родительской «Тойоте» протаранил 10 машин

В Красноярске подросток добавил хлопот родителям, решив покататься на семейной машине. Алкоголь придал храбрости. За массовое ДТП родителей привлекут к административной ответственности. Подробности 19 мая сообщает пресс-служба регионального
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В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, отсутствие страхового полиса, а также оставление места ДТП. Собранные материалы также передали в ПДН для привлечения к административной ответственности законных представителей подростка. Примечательно, что ранее юноша на учете не состоял.