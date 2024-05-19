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    В Красноярске пьяный подросток на родительской «Тойоте» протаранил 10 машин

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    3 комментария

    В Красноярске подросток добавил хлопот родителям, решив покататься на семейной машине. Алкоголь придал храбрости. За массовое ДТП родителей привлекут к административной ответственности. Подробности 19 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

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    Сообщение о десяти поврежденных машинах на улице 60 лет Образования СССР поступило в дежурную часть полка ДПС накануне вечером. Обошлось без пострадавших. Автомобили таранил водитель «Тойоты», который к моменту прибытия полицейских скрылся со стоянки. Далеко он не уехал и перевернулся в районе СНТ «Луч».

    Сотрудники Госавтоинспекции достали из-за руля 16-летнего парня, который отправился искать приключения на родительской машине. Юный водитель без прав оказался еще и нетрезвым, прибор показал 0,50 мг/л выдыхаемого воздуха.

    В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав, отсутствие страхового полиса, а также оставление места ДТП. Собранные материалы также передали в ПДН для привлечения к административной ответственности законных представителей подростка. Примечательно, что ранее юноша на учете не состоял.

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    Комментарии 3

    25346053119 Мая 2024 в 13:46
    "Юнармеец"?
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