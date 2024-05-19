Вдоль Эрмитажа — по строительным плитам. Ремонт дороги на Дворцовой набережной пешеходов не останавливает

На участке ремонта дороги на Дворцовой набережной от Прачечного моста до Эрмитажного «Фонтанка» заметила удивительное. Пешеходы и идут, прогуливаются и бегут прямо через гранитные плиты, по разрытому участку дороги. Трапов или безопасных проходов, которые обычно устанавливаются на время ремонта дороги, на стройплощадке нет, поэтому петербуржцы непринужденно проходят по участку без дорожного покрытия, несмотря на запрещающие знаки и ограждение. Полное отсутствие рабочих и строительной техники на объекте наводят пешеходов на мысль о том, что он заброшен. Но возможно, дело все же в выходном дне.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По данным Госзакупок, осенью 2023 года конкурс на ремонт мостов и набережной выиграла компания АО «ТСНРУ». Общая сумма контракта составила 423,2 млн рублей. Судя по информационному щиту, срок окончания работ — январь 2025 года. За это время подрядчику предстоит временно демонтировать, очистить и восстановить гранитные элементы мостов, а также организовать установку временной канализации, восстановление асфальтового покрытия, наружного освещения и тротуаров.



АО «ТСНРУ» было создано в Казани, а с весны 2023 года базируется в Москве. По итогам прошлого года компания получила выручку в размере 3 млрд рублей, чистая прибыль составила 5,7 млн рублей, следует из данных СПАРК. Всего в ее портфеле 147 контрактов на сумму более 13,5 млрд рублей.

До подрядчика АО «ТСНРУ» «Фонтанке» дозвониться не удалось, зато с субподрядчиком ООО «КАСТ» связаться получилось. Он упирает на то, что на месте ремонта дороги стоит предупредительный знак «Прохода нет» и знак, запрещающий пешеходное движение.



«Ваши читатели обманывают», — ответил он на жалобы, употребив, на самом деле, слово покрепче, но писать его нельзя.

На вопрос, достаточно ли этих мер, чтобы обеспечить безопасность, субподрядчик отметил: «Не знаю, достаточно, не достаточно. Они все установлены согласно проекту, согласованному в нашем ГИБДД». Иными словами — строительная площадка всем необходимым оборудована.

«Фонтанка.ру»

Знаки на площадке действительно есть, однако они, как можно заметить, мало кого останавливают и их, кажется, не замечают.