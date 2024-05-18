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    Бастрыкин заметил инцидент с подростком в петербургском лифте

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    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в лифте с участием ребенка в Петербурге — сообщила пресс-служба ведомства 18 мая. За день до этого «Фонтанка» рассказала об аварийной ситуации в новостройке в Выборгском районе: кабина лифта с мальчиком поднялась выше запрошенного этажа, а потом резко опустилась ниже первого.

    Об опасной ситуации с лифтовым оборудованием в жилом комплексе на Есенина, 1 «Фонтанке» сообщила мама ребенка. По словам женщины, ее 12-летний сын возвращался домой и, придя с улицы, нажал в лифте кнопку 14 этажа. Кабина поднялась до 20-го, а потом начала падать вниз. Мальчик выбрался сам. Мама вызвала ему скорую помощь, но медики не обнаружили никаких травм. Женщина составила жалобу в управляющую организацию и была намерена обратиться в правоохранительные органы.

    Кроме этой ситуации, глава Следственного комитета обратил особое внимание на странное поведение одной из матерей в Петербурге: по неизвестной причине она посадила свою полуторагодовалую дочку на индукционную плиту. Девочка получила ожоги.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о происшествии с лифтом в Шушарах: кабина с тринадцатью людьми рухнула вниз и просела ниже первого этажа, трех человек отправили в тот день в больницу. Эксперты тогда рассказали, что неполадки с лифтовым оборудованием — характерная проблема для новостроек.

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