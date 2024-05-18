Бастрыкин заметил инцидент с подростком в петербургском лифте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в лифте с участием ребенка в Петербурге — сообщила пресс-служба ведомства 18 мая. За день до этого «Фонтанка» рассказала об аварийной ситуации в новостройке в Выборгском районе: кабина лифта с мальчиком поднялась выше запрошенного этажа, а потом резко опустилась ниже первого.



Об опасной ситуации с лифтовым оборудованием в жилом комплексе на Есенина, 1 «Фонтанке» сообщила мама ребенка. По словам женщины, ее 12-летний сын возвращался домой и, придя с улицы, нажал в лифте кнопку 14 этажа. Кабина поднялась до 20-го, а потом начала падать вниз. Мальчик выбрался сам. Мама вызвала ему скорую помощь, но медики не обнаружили никаких травм. Женщина составила жалобу в управляющую организацию и была намерена обратиться в правоохранительные органы.