В Усть-Луге экскаватор ковшом снёс кабину КАМАЗа. Водитель не выжил

Водитель КАМАЗа погиб в результате ДТП с экскаватором в Кингисеппском районе Ленобласти. Тяжелый ковш снес кабину грузовика. В отношении машиниста возбуждено уголовное дело, сообщает 19 мая региональный Следственный комитет.
Видео трагедии, которая произошла в Усть-Луге, опубликовало сообщество, посвящённое работе вахтовым методом. На кадрах видно, что ковш врезается в кабину ехавшего мимо грузовика при развороте. Водитель КАМАЗа, мужчина 1972 года рождения, скончался от полученных травм.
Экскаватором управлял машинист 1991 года рождения, работающий в ООО «ЭкоЭкспертГрупп». Случившееся квалифицировали по
Экскаваторщик задержан. Следствие ходатайствует об аресте. По делу назначены судебные экспертизы. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных за соблюдение правил безопасности.