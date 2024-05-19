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    В Усть-Луге экскаватор ковшом снёс кабину КАМАЗа. Водитель не выжил

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    Водитель КАМАЗа погиб в результате ДТП с экскаватором в Кингисеппском районе Ленобласти. Тяжелый ковш снес кабину грузовика. В отношении машиниста возбуждено уголовное дело, сообщает 19 мая региональный Следственный комитет.

    »Вахта|Инфо»

    Видео трагедии, которая произошла в Усть-Луге, опубликовало сообщество, посвящённое работе вахтовым методом. На кадрах видно, что ковш врезается в кабину ехавшего мимо грузовика при развороте. Водитель КАМАЗа, мужчина 1972 года рождения, скончался от полученных травм.

    Экскаватором управлял машинист 1991 года рождения, работающий в ООО «ЭкоЭкспертГрупп». Случившееся квалифицировали по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    Экскаваторщик задержан. Следствие ходатайствует об аресте. По делу назначены судебные экспертизы. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия, ответственных за соблюдение правил безопасности.

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