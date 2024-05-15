Поступательное движение. Приемная кампания 2024 года обещает обойтись без сюрпризов

Фото: iStockphoto.com/fpphotobank Поделиться Поделиться





Прием документов в вузы стартует с 20 июня 2024 года, но горячая пора у абитуриентов уже начинается. Первые ЕГЭ сдают в мае, и всем хочется заранее просчитать свои шансы попасть на бюджет. Чтобы не остаться без места, надо разобраться в процедуре подачи документов. В этом году серьезных изменений в приемной кампании не предвидится — за исключением целевого приема по заявкам от работодателей. Что ж, отсутствие новостей — это, как правило, хорошие новости.



О том, как в вузах готовятся к приходу нового поколения студентов, какие специальности пользуются наибольшим спросом и чем отличается прием в государственные и негосударственные высшие учебные заведения, рассказали участники круглого стола «Фонтанки».



Как сообщили в Комитете по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, приемные комиссии в этом году будут работать в 69 вузах города. Всего петербургские университеты, институты и академии готовы принять на бюджетной основе 31425 первокурсников по программам бакалавриата и специалитета — это на 1784 человека больше, чем в прошлом году. Прием в магистратуру на очную форму обучения вырастет на 122 места, до 13791 человек.



Как и прежде, абитуриент может подать заявления в 5 вузов, выбрав от 1 до 5 направлений (специальностей) в каждом. Подавать документы можно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги», на сайтах вузов, по почте или лично, непосредственно в приемной комиссии.

Вижу цель — нахожу вакансию Главные изменения в этом году коснутся поступления по целевой квоте.

— Организации-работодатели, заинтересованные в кадрах, самостоятельно будут публиковать предложения о заключении целевых договоров на специальной платформе «Работа в России», — рассказал председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов. — Эта информация станет основой для определения количества бюджетных мест и квот на целевое обучение в вузах.



По его словам, новые правила закрепят за работодателем обязанность по трудоустройству выпускника и возможность оказывать меры поддержки студентам по предоставлению жилья, оплате дополнительного обучения, прохождению практики. Абитуриенту будет предложено уже при подаче заявления указать, что он претендует на поступление по целевой квоте.

Представители вузов считают, что изменения в целевом наборе — основное, что ждем абитуриентов в этом году.



— Это новшество, и мы пока не знаем, как оно будет работать, — отмечает Светлана Макаренко, первый проректор Санкт-Петербургского медико-социального института. — На мой, пока субъективный взгляд, это правильно, когда абитуриент может открыто выбирать организацию, оплачивающую его обучение. До сих пор с «целевиками» возникало много спорных моментов: мало кто из них шел работать в то учреждение, которое платило за учебу. При этом было непонятно, имеют ли право продолжать обучение в ординатуре те выпускники, кто учился на специалитете по целевому направлению, или они должны все-таки идти работать и отрабатывать потраченные на их обучение средства работодателя.



По ее словам, планы по изменению этой системы должны дать свои плоды: целевое обучение не должно рассматриваться как некая лазейка для того, чтобы обойти общий конкурс по ЕГЭ.

Сергей Вихман, начальник управления по приему в ВУЗ Санкт-Петербургского государственного технологического института (Технического университета), заметил: система, позволяющая абитуриентам искать потенциального работодателя на портале «Работа.ру», должна стартовать в середине июня. Можно будет посмотреть, какие вакансии предлагаются и в каких вузах для этого можно учиться.



— Это нужно для того, чтобы работодатель нашел себе сотрудника, а ребята, поступая, могли заранее задуматься о том, кем будут работать, — отметил он. — При этом, по действующим нормам, можно будет продолжить образование и отрабатывать целевое обучение уже после завершения следующей ступени, например, магистратуры или аспирантуры. Если, конечно, компания, оплатившая целевую подготовку, будет готова еще немного потерпеть, чтобы нанять более квалифицированного специалиста.



Таким образом, по словам Сергея Вихмана, делается попытка, с одной стороны, насытить промышленность и другие отрасли кадрами, а с другой — закрыть лазейки для поступления в университеты в обход основного конкурса. «Насколько это будет удачно — покажет время», — добавил он.



В отличие от государственных вузов, где есть первое высшее, для частных учреждений в 2024 году в планах приёма ничего принципиально не поменялось.

— К примеру, Восточно-Европейский Институт психоанализа (ВЕИП) ориентирован на взрослых людей, которые планируют получать новую профессию, — объяснил ответственный секретарь приёмной комиссии ВЕИП Борис Рожков. — Единственное условие для этого — наличие высшего образование любого профиля. Тренд на образование для взрослых только продолжает расти, потому что получение новой профессии по-прежнему актуально.

Небольшие изменения Светлана Макаренко отметила еще один важный момент — изменение сроков информирования абитуриентов о тех направлениях ЕГЭ, которые учитываются при приеме в вуз, и тех вступительных экзаменах, которые вуз проводит сам. Только в январе абитуриент узнал о том, какие экзамены ему нужно сдавать, — буквально за несколько дней до того, как нужно заявить о своем выборе предметов, по которым он будет сдавать ЕГЭ.



— Для нас это менее актуально, потому что мы реализуем образовательные программы только по медицинским специальностям, и набор экзаменов остается неизменным: химия, биология и русский язык, — пояснила она. — Но по другим направлениям профессиональной подготовки могли возникнуть сложности, и это, безусловно, очень важно.

В Комитете по науке и высшей школе добавили, что нововведениями приемной кампании текущего года предусмотрено увеличение числа категорий лиц, поступающих по отдельной квоте: по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний вуза могут поступать участники СВО и их дети, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории.

Без экзаменов в рамках отдельной квоты вузы примут Героев Российской Федерации, трижды награжденных орденами Мужества, детей погибших или удостоенных государственных наград участников спецоперации. На программы медицинского и фармацевтического образования — детей медицинских работников, умерших из-за коронавирусной инфекции (COVID-19) при исполнении трудовых обязанностей. На поступление в вуз без экзаменов могут претендовать победители и призеры олимпиад школьников (в том числе международных), а по специальностям в области физической культуры и спорта — чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских игр, мировых и европейских первенств и чемпионатов. Расширен список индивидуальных достижений абитуриента, за которые вуз по своему усмотрению начисляет дополнительные баллы. Зачтутся медали «За особые успехи в учении» I или II степени; спортивные достижения на чемпионатах и кубках России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; прохождение военной службы и участие в СВО.

Второй шанс Главным послаблением, которое обещают поступающим в 2024 году — возможность пересдать один из ЕГЭ, чтобы повысить свой балл.

— Нововведение этого года, на мой взгляд, может помочь всем сторонам процесса, — считает Владимир Дмитриев, проректор по внешним связям и работе с абитуриентами Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ) — Главный участник мероприятия — выпускник. В случае неуспешного результата, у будущего абитуриента будет возможность пересдать предмет, тем самым в последующем, подать документы в вуз и стать студентом. Школе — повысить рейтинг сдачи результатов ЕГЭ. А вузам привлечь большее количество абитуриентов. ЕГЭ школьников на сегодня в большинстве случаев единственный показатель знаний выпускников при поступлении в вузы. Почему в большинстве? Дело в том, что есть определенная группа школьников, которые могут и не сдавать единый госэкзамен. Да и есть ряд специальностей, где необходимо сдавать творческие экзамены или правилами приема предусмотрены прохождение дополнительных испытаний. Почему можем считать объективным? Условия одни для всех, задания тоже, программы обучения родственные. Но мешает объективности личностные качества школьника. Излишнее волнение, кто-то почувствовал себя нехорошо и другие факторы.



— Это положительный момент с точки зрения того, что людям дается второй шанс: мало ли, что произошло во время экзамена, — считает Сергей Вихман. — Насчет того, вырастет ли средний балл поступающих — сложно сказать сейчас, т.к. все в целом могут сдать хуже, но я надеюсь, что благодаря этому больше поступающих преодолеет пороговые баллы.

Он добавил, что одобряет инициативу по пересдаче, а еще лучше, если бы у учеников старших классов была возможность сдавать ЕГЭ в течение года несколько раз при необходимости, а в идеале — сдавать предметы тогда, когда они заканчиваются по программе, получая в рамках такой «итоговой контрольной» свой балл в комфортной обстановке, а не в стресс, когда один месяц может перечеркнуть всю предыдущую учебу.



— Пересдача ЕГЭ в летний период, а не как было ранее — только осенью, увеличивает шансы выпускников на поступление в вузы, — соглашается Борис Рожков. — Так как экзамены определяют будущее выпускника, зачастую это вызывает большое напряжение у ребят, поэтому сама возможность пересдачи поможет им хотя бы немного снизить тревогу. Но все же было бы хорошим дополнением к данной инициативе — возможность зачесть наилучший балл из этих двух попыток.



По его словам, для Восточно-Европейского Института психоанализа ЕГЭ имеет значение только при поступлении на бакалавриат (второе высшее), где предусмотрено вступительное тестирование по трем предметам: биологии, русскому языку и обществознанию.

— Если у абитуриентов есть действующие результаты ЕГЭ, то можно перезачесть эти баллы в счет вступительных испытаний, — пояснил Рожков.

— В целом идея ЕГЭ неплоха, так как она позволяет школьникам, особенно из отдаленных регионов, поступать в столичные вузы, но, когда дети попадают в чужую школу, проходят своеобразный «досмотр»,– они переживают сильнейший стресс, а подготовка к ЕГЭ в выпускных классах заменяет обучение в школе — это плохо, — комментирует Светлана Макаренко. — Поэтому я согласна, что результат школьного обучения должен формироваться по итогу обучения в 9–11 классах, и для школьника это должен быть естественный процесс. Он должен быть готов к тестированию или другой форме аттестации школьной программы, и этот результат должен быть одновременно и вступительным экзаменом в вуз. Конечно, в таком случае повысятся требования к школьному обучению в целом, но над этим надо работать.



По ее словам, часто бывает, что даже хорошо подготовленные школьники получают низкие баллы на ЕГЭ, например, из-за того, что появились какие-то необычные новые задания, или в целом уровень экзамена гораздо сложнее, чем учебный материал школьной программы.

— Поэтому нужно как-то систему немного перестраивать: нужна вторая волна сдачи ЕГЭ, или вторая попытка — посмотрим, как отработано будет в этом году, — продолжила Светлана Макаренко. — И еще более удивительно, что одним из показателей при мониторинге эффективности образовательной деятельности вуза является именно ЕГЭ, хотя сам вуз на него никак не влияет.



Со средней ступени

Особняком среди поступающих в вузы стоят выпускники колледжей — не секрет, что многие выбирают среднее профессиональное образование не ради профессии, а чтобы не сдавать ЕГЭ. И неоднократно звучали предложения убрать возможность сдавать экзамены непосредственно в вузе и для этой категории абитуриентов.



— В этом году, как и в прошлом, выпускники колледжей могут либо сдавать ЕГЭ, либо поступать по результатам внутренних профильных испытаний, — рассказал Сергей Вихман. — Мы подготовили их еще два года назад, и пока у нас положительный опыт. Тем более, что в основном к нам поступают выпускники школ, а из колледжей у нас где-то 10–15% поступает на очную форму. Вот на заочном уже достаточно много выпускников СПО — около 60–70% от 2500 человек, которых мы принимаем.

Поэтому если Министерство образования все же решит унифицировать прием и направить всех выпускников на ЕГЭ, то, по его словам, в течение года-двух определенный провал будет именно при приеме на заочную форму обучения, а затем — скорее всего — ситуация выровняется.

— Люди, которым нужно высшее образование, все равно будут сдавать ЕГЭ, а некоторые и сейчас сдают, т.к. это повышает их мобильность: сдав ЕГЭ один раз можно подать документы в разные вузы одновременно, тем более, что вступительные испытания могут наложиться, поскольку на все дается около двух недель, — добавил Сергей Вихман.

Он также считает, что если ЕГЭ станет обязательным, то учащимся надо дать возможность сдавать его не только в мае-июня, но и в течение всего года, чтобы, подготовившись, можно было прийти и сдать его в любое время.



— Заставить мы никого не можем — это выбор каждого выпускника колледжа: у них есть право сдавать как внутренние испытания в университете, так и поступать по результатам единого государственного экзамена, — комментирует Владимир Дмитриев. — Но стоит отметить, что в колледж часто идут, чтобы обойти ЕГЭ, соответственно, желающих поступать по его результатам после колледжа минимально. Но есть и те ребята, которые целенаправленно сдают ЕГЭ. Это дает возможность сдать один раз испытания, подать документы в различные вузы и ждать результатов поступления.



Что касается численности поступающих со средним профессиональным образованием, то Владимир Дмитриев отметил, что из года в год цифра растет, в том числе, больше становится желающих получить высшее образование после колледжа СПбУТУиЭ.

— С точки зрения обучения медиков я считаю, что всё-таки выпускникам колледжей нужно дать возможность сдавать внутренние испытания вуза, — говорит Светлана Макаренко, — У нас почти половина студентов — это выпускники колледжей, можно сказать, что они — наш золотой фонд: ребята очень мотивированы, понимают, куда и зачем они пришли и что хотят от нас получить. Если мы сделаем обязательным прием по результатам ЕГЭ, то провал по медицинским специальностям будет однозначно.



Кроме того, если для всех будет введена обязательная сдача ЕГЭ, то и обучение в колледжах в последний год сведется к подготовке к экзамену, а не к профессиональной подготовке, считает она. Также для тех, кто уже закончил профильный колледж и имеет базовые знания по медицине, обучение в вузе может быть сокращено на год (по желанию абитуриента), что важно с учетом его продолжительности (5 или 6 лет).

Единственный вариант, по словам Светланы Макаренко, для чего это можно было бы сделать — чтобы насытить предприятия страны сотрудниками со средним профессиональным образованием, т.к. эта мера однозначно уменьшит количество выпускников колледжей, собирающихся затем в вузы.

Популярно и востребовано Каким будет конкурс в этом году, предсказать трудно. Например, в Технологическом институте в 2,5 раза увеличено количество бюджетных мест на специальности «Химия», туда планируется принять более 700 студентов, а значит, шансов попасть туда стало больше. Кроме того в университете добавились бюджетные места в магистратуре по специальности «Приборостроение». Идет на лицензирование биохимическое направление, связанное с производством лекарств — набор на бюджет по нему ожидается через год, после того, как будет пройдена аккредитация. А самый большой конкурс ожидается традиционно по информационным технологиям и биотехнологии, отметил Сергей Вихман.



— По практике, сегодняшние абитуриенты выбирают свою будущую профессию, связанную с медиа, цифровизацией, информационными технологиями — в СПбУТУиЭ это «Медиакоммуникации», «Реклама и связи с общественностью», «Бизнес-информатика», «Прикладная информатика» и другие, — рассказал Владимир Дмитриев. — Конкуренцию им составляют специальности, представители которых есть на каждом предприятии — «Экономика», «Юриспруденция». Наверное, можно говорить о более низком конкурсе на образовательные программы по техническим специальностям, не по всем, конечно. Но таковых в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики нет. Каждая программа находит своих потенциальных студентов.

Он рассказал, что перечень образовательных программ в вузе меняется каждый год в соответствии с результатами различных маркетинговых исследований по вопросу выбора будущей профессии у абитуриентов, также «прислушиваются» и к работодателям: кого они ждут в ближайшем будущем.



— К примеру, в прошлую приемную кампанию университету удалось отлицензировать две программы бакалавриата «Бизнес-информатика» и «Управление персоналом», — говорит Дмитриев. — Первая программа имела успех у поступающих на очную форму обучения, в вторая — у работающих абитуриентов. Что касается приемной кампании 2024/25, то и здесь не без изменений: появились новые программы бакалавриата — «Медиапроектирование и графический дизайн», «Педагогический дизайн цифровой образовательной среды», «Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис», магистратуры — «Управление технологическим бизнесом». Востребованность новых программ сможет показать нам лето, тогда будет видно, сколько подали заявлений, какой конкурс и другие моменты.

В Медико-социальном институте традиционно набирают на специалитет по лечебному делу и стоматологии, расширяя при этом количество направлений в ординатуре, аспирантуре. Также в этом году впервые будет проводиться набор по программам среднего профессионального образования — по специальностям «Сестринское дело» и «Стоматолог-гигиенист».



— Медицинские специальности всегда востребованы, сколько бы ни было мест — и бюджетных, и платных, — комментирует Светлана Макаренко. — В Петербург ребята всегда едут с большой охотой. Тем не менее, мы проводим большую профориентационную работу. У нас функционирует школа юного стоматолога, школа юного врача. К нам приезжают школьники из других регионов, и в рамках дней открытых дверей и проекта «Стань студентом на один день» они могут познакомиться с некоторыми моментами профессии врача, поработать в институтских лабораториях и фантомных классах, посетить лекции и практические занятия. Это помогает привлекать иногородних абитуриентов.

Количество студентов из других регионов в петербургских вузах действительно велико. Например, в Медико-социальном институте их около 40%, в Технологическом институте — более 70%.



— Сейчас в петербургских школах создаются инженерные классы, а также классы естественнонаучного профиля: биомедицинские и химико-биологические, — комментирует Сергей Вихман. — В образовательной среде прослеживается тренд на создание специализированных классов. И, наверное, это хорошо. Хотя мне кажется,

что раньше и базовое школьное образование давало все необходимое для учебы в вузах, хотя и тогда были школы с усиленной подготовкой по химии, по биологии, по физике и математике. И эти традиции, слава богу, остались.

Светлана Макаренко согласилась, что все профессии, связанные с разработкой и производством лекарственных препаратов, сегодня очень актуальны и востребованы. Фармацевтический кластер в Петербурге сегодня активно развивается, и выпускников соответствующих специальностей не хватает.



— Самая популярная программа у нас — бакалавриат, второе высшее, профиль «Психоанализ», так как она дает фундаментальные знания в области психологии и психоанализа и позволяет в дальнейшем выбрать подходящее направление для собственной частной практики, — рассказывает Борис Рожков. — Это одна из тех программ, на которую можно прийти, не имея высшего психологического образования. Профессия психоаналитика довольно специфична по своей сути, поэтому обучение на данной программе дает возможность получить все необходимые профессиональные компетенции.



Вообще, если анализировать рынок труда, то создается ощущение, что кадров не хватает практически везде. Это связано еще и с высокими требованиями работодателей при подборе персонала, считает Светлана Макаренко.

— Клиническими базами нашего института являются такие крупные учреждения, как Онкологический центр имени Н.П. Напалкова в Песочном, Больница Святителя Луки — крупный урологический центр, Роддом им. Снегирева, и когда туда приходят ординаторы, то для главные врачи и заведующие отделениями среди обучающихся присматривают себе будущих сотрудников, — продолжила она. — Кадры, конечно, нужны, но нужны кадры хорошие, сильные.



Возможны варианты По-прежнему в этом году сохраняется и 4 варианта подачи документов в вузы: через суперсервис на портале «Госуслуг», на сайте вуза, по почте и лично, в приемной комиссии.

— Конечно, предпочтительнее, когда ребята приходят в приемную комиссию сами, — говорит Светлана Макаренко, — часто возникают какие-то нюансы: то документов не хватает, то нужно копию сделать, а также подсказать, поправить, объяснить, проконсультировать. И если это школьники из других городов, то им важно увидеть, где они будут учиться. Но в целом мы открыты по всем каналам связи, приемная комиссия работает 6 дней в неделю, в прошлом году мы работали и в воскресенье, чтобы успеть обработать все документы, которые поступили.

— Мы немного изменили свой подход к профориентационной работе, проявили больше активности в городе и за его пределами, — продолжил Сергей Вихман, — в работе же самой приемной комиссии, по сути, ничего не изменилось.



Если в вузе проводятся вступительные испытания, то они могут варьироваться год от года.

— В этом году мы внесли изменения в формат вступительных испытаний в магистратуру, — отметил Борис Рожков. — Устный экзамен мы заменили письменным. Он будет состоять из трех этапов: тестирование, разбор кейса и мотивационное эссе. Предполагается, что это позволит нам упорядочить процедуру экзамена, а также сократит сроки приёма и разгрузит приёмную комиссию.



— Масштабных изменений не планируем предпринимать в текущую приемную кампанию — будем работать над совершенствованием имеющихся процессов, — комментирует Владимир Дмитриев. — Во-первых, для абитуриентов подготовлен обновленный Актовый зал, где будет находиться консультационный центр. Во-вторых, будет усилена консультационная кампания, особенно для тех ребят, кто не до конца определился с выбором будущей профессии. Кроме того, будут небольшие изменения в локальной структуре приема, что создаст еще более комфортные условия для поступления. Также ведется работа по совершенствованию личного кабинета абитуриента.

