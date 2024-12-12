На фасад Дома текстилей в Петербурге вернули трехметровую госсимволику СССР

Государственный символ Советского Союза вернули на центральный фасад Дома текстилей на Московском проспекте. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщила пресс-служба КГИОПа.
«На центральный фасад Дома текстилей на Московском, 79, возвращен герб СССР», — говорится в публикации ведомства.
Реставраторы по проекту изготовили копию символики Советского Союза, который ранее пришел в аварийное состояние. Композиция высотой в три метра сделана из фибробетона с мраморной крошкой и металлическим каркасом, отделана терразитовой штукатуркой.
Дом текстилей — здание в стиле сталинского неоклассицизма с 426 квартирами. Его строили для рабочих текстильной фабрики с 1938 по 1955 год.
Ранее «Фонтанка» писала, что жители дома на Московском проспекте столкнулись с проблемой протекающей крыши.
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