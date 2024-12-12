Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

Идея официально сделать последний день года выходным не прошла первое чтение. Госдума на заседании 12 декабря отклонила законопроект.

Инициативы была внесена на рассмотрение Госдумы еще в декабре 2020 года. Авторы законопроекта предлагали отнести 31 декабря к нерабочим праздничным дням вместо 8 января, аргументируя это тем, что трудовые функции в последний день года все равно исполняют не в полном объеме, а многие работники и вовсе берут отгулы или неоплачиваемый отпуск, чтобы подготовиться к праздникам. Новогодние каникулы предлагалось считать с 31 декабря по 6 января.

Тема выходного 31 декабря поднималась не раз. В том же 2020 году идею поддержал и президент РФ Владимир Путин. В тот год последний день года объявили выходным в ряде регионов, включая Петербург.