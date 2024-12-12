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Общество Пропаганда? Нет, шутка! В петербургском лицее поспорили из-за украшенного перед Новым годом кабинета

Пропаганда? Нет, шутка! В петербургском лицее поспорили из-за украшенного перед Новым годом кабинета

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2 комментария

Замдиректора по учебно-воспитательной работе лицея № 126 в Калининском районе не устроило, как родители оформили кабинет для своих детей-четвероклассников. Класс украсили в стиле «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. О произошедшем 12 декабря рассказала «Фонтанке» одна из мам. По её словам, всё из-за карт, которые были восприняты школой как «пропаганда азартных игр». В учебном заведении говорят, что слова завуча восприняли слишком серьезно.

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«У нашего класса тематическая четверть. Классным руководителем была выбрана тема сказки „Алиса в стране чудес“. Нужно было украсить класс к Новому году в данной тематике. Вчера мы это сделали, фото я прилагаю. Сегодня утром завуч пришла и потребовала убрать все карты, из-за пропаганды азартных игр», — рассказала «Фонтанке» Анастасия.

По её словам, родители были шокированы ситуацией. В итоге карты на двери и с «дождиков» пришлось убрать — их заменили обычными снежинками. Пришлось убрать и карточных стражей — верных миньонов Королевы Червей из сказки Кэрролла.

«Шутку завуча восприняли всерьез. В произведении Льюиса Кэролла, как вы помните, есть конфликт между Карточной и Шахматной королевами. Завуч просто больше симпатизирует Шахматной королеве. Но это никак не отразится на новогоднем украшении класса. И карты, и шахматы там очень гармонично соседствуют. Родители и дети очень старались и прекрасно оформили класс, завуч предложила уже выполненные декорации дополнить изображением героев сказки „Алиса в стране чудес“ и новогодними атрибутами», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Калининского района.

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Несмотря на то, что в районе говорят о том, что позиция завуча не отразится на украшениях, в новом оформлении о Шахматной королеве теперь напоминает только клетчатая дверь, а о Карточной — гирлянда над доской из трех мастей. Стражей и карт больше нет.

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Комментарии
2
ДЕД
5 минут
Пропаганда по тв их не смущает... (запрещена Конституцией РФ).
282408812
3 минуты
завуч права на все 100! загоняют в подсознание, а потом удивляются, что дети старушкам в метро место не уступают
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