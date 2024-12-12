Зарплата — 50 тысяч, образование — 500. Сколько в Петербурге придется отрабатывать высшее и кому платят больше всех

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На 2024 год средняя зарплата в Петербурге, по разным данным, от 65 до 102 тысяч рублей. Тем временем стоимость высшего образования в городе в отдельных вузах уже переваливает за 600 тысяч в год. Закономерный вопрос: а имеет ли смысл платить за четыре года учёбы два с половиной миллиона, чтобы потом работать за пару десятков тысяч? «Фонтанка» изучила петербургский рынок труда и выяснила, кому в городе платят больше всего, как выросли доходы петербуржцев за последний год и сколько лет нужно откладывать всю зарплату, чтобы отработать свою учёбу в вузе.

Сколько зарабатывают петербуржцы

По данным Петростата на сентябрь 2024 года, средняя номинальная зарплата в Петербурге — 101 960 рублей в месяц. За год заработки петербуржцев, если верить официальной статистике, выросли на 11,6%. Больше всего зарабатывают те, кто занимается добычей полезных ископаемых, — в среднем 232,4 тысячи в месяц. На втором месте — летчики и космонавты, которым платят чуть меньше двухсот тысяч. Высоко ценится труд в сферах водного транспорта, в области информации и связи, финансовая и страховая деятельность, а также ученых и работников культуры и спорта. Самые низкие зарплаты в городе — у работников почты. Им, по данным Петростата, платят всего 48 тысяч в месяц. В тройке антирейтинга — гостиницы, общепит и сфера услуг.









У Центра занятости населения Санкт-Петербурга статистика более печальная — работодатели предлагают сотрудникам в среднем 62 664 рубля — это на 18,2% больше, чем год назад, когда петербуржцы получали в среднем 53 002 рубля. Сильнее всего зарплаты выросли в химической, нефтехимической и топливной промышленности — сразу на 47,6%, рассказали «Фонтанке» в Центре занятости. На втором месте — отрасль безопасности, а также консалтинг и управление — на 29,8% и на 29,5% соответственно. Врачам стали платить на 14,7% больше, госслужащим и сотрудникам НКО — на 23,2%, транспортным работникам — на 27,3%.

В hh.ru в ответ на запрос «Фонтанки» предложили «золотую середину» между цифрами Петростата и Центра занятости. По данным сервиса, медианная зарплата в Петербурге за последний месяц достигла 80 тысяч рублей. В сравнении с прошлогодними показателями доход петербуржца вырос на 10 тысяч, или на 14%.

Самые высокие зарплаты в автобизнесе, самые низкие — у учителей и ученых









При этом, конечно, есть те сферы, где зарплата существенно выше и ниже средней по рынку. Одна из самых высоких зарплат в городе у топ-менеджеров — их доход стартует от 140 тысяч рублей, что на 10% больше, чем год назад. В лидерах также автобизнес и сфера стратегии и консалтинга, где работодатели предлагают в среднем около 120 тысяч рублей, рассказала «Фонтанке» директор hh.ru по Северо-Западу Юлия Сахарова.

Самая низкая зарплата, вопреки цифрам Петростата, говорят данные hh.ru, у трудящихся в сферах науки и образования — 60 тысяч рублей. И это еще на 13% выше, чем год назад, когда учителям и ученым предлагали в среднем около 53,2 тысячи. Тот же уровень дохода у сотрудников сферы безопасности, чуть выше — в розничной торговле, туризме, гостиницах и ресторанах.

Врачи и фармацевты, по данным hh.ru, получают 74 793 рубля в месяц, что на 24% больше, чем год назад. Бухгалтеры — 85 тысяч, домашний и обслуживающий персонал — 80. Сто тысяч в среднем можно заработать в айти, недвижимости и сельском хозяйстве.









Активнее всего за последний год росли доходы петербуржцев, занятых в сфере транспорта и логистики, — на 35%, до 109,3 тысячи рублей. Почти на двадцать тысяч больше стали зарабатывать сотрудники сферы обслуживания — 80 тысяч (+32%). На 28% увеличился заработок офис-менеджеров и секретарей — до 75,3 тысячи рублей.

Как отмечает Юлия Сахарова, в 2024 году разница между ожидаемым и предлагаемым доходом достигла баланса — работодатели наконец-то стали чаще предлагать ту зарплату, которую и запрашивали соискатели. «Осенью 2024 года мы отметили тренд, когда средняя предлагаемая зарплата совпала со средней ожидаемой по городу — 80 тысяч рублей. Подобная ситуация в Петербурге произошла впервые с начала года и держится уже второй месяц подряд. В целом запросы местных жителей с начала года выросли более чем на 10 тысяч рублей. При этом, конечно, остается ряд сфер, где зарплатный дисбаланс сохраняется, но их стало существенно меньше, чем годом ранее», — подчеркнула директор hh.ru по Северо-Западу.

Кого ищут работодатели и кто в Петербурге в дефиците

По данным Центра занятости, в лидерах по числу вакансий, которые разместили на портале «Работа в России», — промышленность, строительство, здравоохранение, ЖКХ, общепит, образование, транспорт, торговля и информационные технологии. Если смотреть на предложение в динамике, то за год наибольший рост числа вакансий показали строительство и недвижимость (24,7%), легкая промышленность (44,3%) и здравоохранение (11,7%).

Тем временем поубавился спрос в сотрудниках на производствах — сразу на 30%, в сфере ЖКХ — на 63% и в транспортной отрасли — на 57%, рассказали «Фонтанке» в Центре занятости.

В hh.ru отмечают большую текучку кадров в массовых профессиях — они и остаются одними из самых дефицитных на петербургском рынке труда. Активнее всего приходят и уходят в ретейле, общепите, логистике и доставке.

Самые популярные профессии в городе

По данным hh.ru, больше всего петербуржцев интересует работа в сфере продаж — за неполный 2024 год 140 тысяч человек искали вакансии менеджера по продажам или по работе с клиентами. На втором месте по популярности — должность администратора (более 90 тысяч соискателей), на третьем — профессия программиста и разработчика (почти 70 тысяч соискателей).

Также петербуржцев интересует карьера руководителя проектов — чаще в IT-сфере. На эту позицию претендовали более 62 тысяч соискателей. Замыкают пятерку самых популярных профессий в городе водители. В первую десятку также попали менеджеры по работе с партнерами, дизайнеры, бухгалтеры, официанты и инженеры-конструкторы, рассказали «Фонтанке» в hh.ru.

Еще один показатель, по которому можно определить, насколько отрасль популярна у соискателей и какие специалисты пачками выйдут на рынок труда через несколько лет, — число поступивших в вузы. Особенно — на договорную основу обучения, так как за деньги выпускники часто идут учиться более осознанно, а не по принципу — куда поступил на бюджет, там и буду получать образование. Итак, «Фонтанка» изучила приказы о зачислении за прием 2024 года и подсчитала каждого первокурсника-платника в 36 вузах Петербурга. Редакция не учитывала иностранных студентов, которые часто с полученной корочкой уезжают работать на родину, а также мелкие частные университеты.

Итак, по подсчетам «Фонтанки», чаще всего выпускники школ идут учиться на айтишников, юристов, экономистов, менеджеров, пиарщиков и лингвистов. На каждой из профессий остановимся отдельно и подсчитаем, за сколько высшее образование окупится с учетом средних по городу зарплат.

Айтишники

Всего в 2024 году в университеты Петербурга на айти-направления поступили 4370 человек. К слову, суммарно они заплатили вузам за учебу больше миллиарда рублей. Айти-специалистов готовят в 22 вузах города, большая часть идет за высшим образованием в ИТМО, Политех и ЛЭТИ.









Во многих университетах специалистов готовят на нескольких программах — «Фонтанка» учитывала цены на очном отделении и выбирала среднюю температуру по палате. Итого разброс цен на учебу — с 168 до 460 тысяч рублей. Дешевле всего отучиться на программиста можно в Аграрном университете и СПбУТУиЭ, дороже — в ИТМО и петербургском кампусе ВШЭ. А теперь посчитаем, за сколько окупится такое высшее образование на рынке труда.









Предположим, вы решили учиться на программиста: за четыре года вы заплатите как минимум 627 тысяч, как максимум — 1,84 млн, в среднем — ровно миллион рублей. По данным hh.ru, средняя зарплата в сфере информационных технологий в Петербурге в 2024 году составила 100 тысяч рублей в месяц. Итого, если не считать расходы, а прикинуть, за какой промежуток времени можно заработать столько, сколько потратил на образование, выходит не так уж и страшно. Минимум — почти 7 месяцев, в среднем — 10, максимум — полтора года.

Юристы

На направление «Юриспруденция» и смежные программы в 2024 году поступили 2997 человек. Суммарно за первый год учебы они уже заплатили 744,7 млн рублей. Готовят юристов в 15 университетах Петербурга, от ВШЭ до речного ГУМРФ им. Макарова и архитектурного ГАСУ. Большая часть новоиспеченных юристов теперь учатся в РАНХиГСе, СПбГУ и местном филиале РГУПа.









Стоит учеба от 155 тысяч до 460 тысяч рублей. Расклад по ценам примерно тот же, что у программистов — дешевле всего в Аграрном, дороже — в ВШЭ и СПбГУ. Больше трехсот тысяч в год также придется платить за учебу в СПбГУПе и СПбГЭУ. Средняя цена по городу — 255 700 рублей. Итого за четыре года учебы выходит примерно столько же, сколько у айтишников, от 620 тысяч до 1,84 млн рублей.









Вот только зарабатывают юристы меньше — средняя зарплата по Петербургу на 2024 год, по данным hh.ru, — 80 тысяч рублей. Итого, чтобы отработать образование, юристу потребуется минимум 8 месяцев, в среднем — чуть больше года. А если очень хочется отучиться в вузе попрестижнее, то, чтобы вернуть потраченные деньги, придется в поте лица работать практически два года.

Экономисты

В ряды будущих экономистов в этом году прибыло 2943 первокурсника — они заплатили за первый год учебы суммарно 547,8 млн рублей. Подавляющее большинство студентов пошли учиться в Технологический институт, где большим спросом на договорной основе обучения пользуется заочное отделение — сразу 821 человек. В два раза меньше платников пошли за высшим экономическим образованием в профильный СПбГЭУ. Более двухсот человек выбрали РАНХиГС, Политех, СПбГУ и ГАСУ.









Экономическое образование выходит дороже — в ВШЭ за него платят полмиллиона в год, в СПбГУ — 335,6 тысячи. Но и бюджетные варианты можно найти все в тех же вузах — 155 тысяч в Аграрном, 170 тысяч — в СПбУТУиЭ. Итого за четыре года — от 620 тысяч до двух миллионов рублей.









Если с экономическим образованием пойти работать бухгалтером или присмотреть вакансию в сфере финансов, то в среднем в Петербурге можно зарабатывать 85 тысяч рублей, если в продажи — 80 тысяч, рассказывают в hh.ru. В любом случае на отработку высшего образования уйдет минимум 8 месяцев, в среднем — 12-13 месяцев, максимум — около двух лет — 23-25 месяцев.

Менеджеры

На менеджера в прошлый прием пошли учиться 2719 выпускников, преимущественно — в Технологический институт и СПбГЭУ, как и экономисты. Всего специалистов готовят в 22 вузах Петербурга, даже в спортивном Лесгафта.









В среднем получить высшее образование менеджера можно за 262 тысячи, но есть и совсем дорогие варианты — например, известный «Международный менеджмент» в СПбГУ или схожая программа в Горном, где на всех направлениях учеба стоит 600 тысяч рублей. Итого — больше двух с половиной миллионов за четыре года.









Тем не менее, образование менеджера окупится быстрее всего — по статистике, менеджеры высшего и среднего звена получают в среднем 139,5 тысяч рублей. Так что самое дорогое по петербургским меркам обучение можно отработать меньше, чем за полтора года. В среднем менеджеры заработают столько, сколько потратили на вышку, за семь с половиной месяцев, а если поступят на самую дешевую программу за 155 тысяч в год — и за четыре с половиной.

Пиарщики и лингвисты

Большим спросом пользуются и факультеты рекламы и связей с общественностью и лингвистики. На пиарщиков в этом году поступили 2236 платников, на лингвистов — 1245. Выпускники чаще выбирали вузы, где стоимость обучения не самая высокая в городе. Учить языки шли в РГПУ им. Герцена, а осваивать продажи и рекламу — в СПбГУПТД.

















Цены на учебу для обоих направлений плюс-минус одинаковые, если не считать «Рекламу и связи с общественностью» в ВШЭ за полмиллиона в год. Но и совсем бюджетных программ, как для юристов или экономистов, в городе не найти — платить будущим рекламщикам и лингвистам придется минимум 190 тысяч рублей в год.

















По данным на 2024 год, в пиаре и маркетинге в Петербурге платят в среднем 88 256 рублей в месяц. А будущим лингвистам, если те пойдут работать строго по профессии, — 55-60 тысяч, судя по доступным вакансиям на сайтах размещения объявлений. Так что рекламщики смогут отработать высшее образование за 9-22 месяца, в зависимости от стоимости учебы. Лингвисты же одним годом работы не отделаются, даже если пойдут учиться за 190 тысяч в год — минимум год и месяц, в среднем — полтора года, максимум — 2 года и 3 месяца.