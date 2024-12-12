Time признал Трампа «человеком года»

Журнал Time признал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года». Об этом стало известно 12 декабря.

Источник: скриншот с сайта time.com







В публикации журнал отмечает, что почетная премия Трампу была присуждена за «политическое возрождение» по итогам американских выборов 2024 года. Там же напоминают, что избранного главу государства несколько раз пытались убить в ходе предвыборной кампании.

Премия присуждается журналом с 1927 года. В прошлом году человеком года стала певица Тейлор Свифт, в 2022-м — президент Украины Владимир Зеленский. В 2007 году Time признал человеком года президента РФ Владимира Путина.