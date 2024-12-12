Мурашко заявил, что россияне за последние годы стали меньше курить и пить

В последние годы россияне стали меньше курить и пить. Речь идет о гражданах в возрасте 15 лет и старше. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время Всероссийского форума по общественному здоровью. Его слова 12 декабря приводит РИА Новости.

«В последние 6 лет распространение курения табака среди населения РФ в возрасте 15 лет и старше сократилось с 24,2 % до 18,6 %», — подчеркнул Мурашко. Помимо этого глава Минздрава сказал, что потребление алкоголя за прошедшие 5 лет снизилось на 6,7 %.

В октябре текущего года губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подготовил законопроект, согласно которому продажа алкоголя в регионе с понедельника по пятницу будет доступна в течение двух часов — с 12 до 14. Ограничения на продажу спиртного могут начать действовать уже с 1 марта 2025 года. Свое решение Филимонов объяснил изменениями роста смертности местного населения от алкоголя. В Петербурге сокращать время продажи алкоголя не планируют.