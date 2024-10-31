Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

с-з.

 754мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22
Почему дорожает молочка
«Сухой закон» на Вологодчине
Промышленный Петербург
Водитель автобуса без сознания
Вишневский* больше не депутат
Студенты-вожатые и трудные дети
Рейтинги "Фонтанки"
Город Власти Петербурга не планируют ограничивать продажу алкоголя в магазинах

Власти Петербурга не планируют ограничивать продажу алкоголя в магазинах

2 667
23 комментария

Законодательное собрание Петербурга не рассматривает сокращение времени продажи алкоголя в магазинах по примеру других регионов. Об этом 31 октября сообщил в своем телеграм-канале депутат Денис Четырбок.

«В свете появившихся новостей сообщаю, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга не рассматривается возможность сокращения времени продажи алкоголя в магазинах по опыту региональных коллег», — написал он.

Ранее губернатор Вологодской области решил сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. По его словам, продажа будет осуществляться с понедельника по пятницу в течение всего двух часов.

Однако в Северной столице на повестке дня стоит «борьба с засильем пресловутых „наливаек“», отметил Четырбок. Парламентарий напомнил, что на последнем заседании рабочей группы по борьбе с рюмочными-оборотнями было решено ограничить продажу алкоголя во всех заведениях общепита — с 11 до 22 часов, то есть по аналогии со временем продажи в магазинах. Исключение сделано для ресторанов, на которые ограничение не распространяется. Что именно считать рестораном, депутаты также намерены прописать в законе.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
alexadmin
1 час
Логично. На трезвую голову на все это смотреть никак не возможно.
Митя Антонов
1 час
Понеслась по стране новая волна кампании по отвлечению внимания населения от реальных проблем. Смешная и недалекая, но ведь работает! Кто-то, то ли сам по себе, то ли по команде выдаёт глупость, а потом её обсуждает вся страна! Других проблем, наверное, нет. А тут дураку даже понятно, что на скрепную водку никто не посягнет: народ будет злой и поступления в бюджет снизятся.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
Новости компаний
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
Новости компаний
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
ТОП 5
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00