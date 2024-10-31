Власти Петербурга не планируют ограничивать продажу алкоголя в магазинах

Законодательное собрание Петербурга не рассматривает сокращение времени продажи алкоголя в магазинах по примеру других регионов. Об этом 31 октября сообщил в своем телеграм-канале депутат Денис Четырбок.

Ранее губернатор Вологодской области решил сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. По его словам, продажа будет осуществляться с понедельника по пятницу в течение всего двух часов.

Однако в Северной столице на повестке дня стоит «борьба с засильем пресловутых „наливаек“», отметил Четырбок. Парламентарий напомнил, что на последнем заседании рабочей группы по борьбе с рюмочными-оборотнями было решено ограничить продажу алкоголя во всех заведениях общепита — с 11 до 22 часов, то есть по аналогии со временем продажи в магазинах. Исключение сделано для ресторанов, на которые ограничение не распространяется. Что именно считать рестораном, депутаты также намерены прописать в законе.