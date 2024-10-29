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Общество «Погибают наши земляки». В соседней области алкоголь собираются продавать только два часа в день

«Погибают наши земляки». В соседней области алкоголь собираются продавать только два часа в день

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Губернатор Вологодской области решил сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. По его словам, продажа будет осуществляться с понедельника по пятницу в течение всего двух часов. Об этом во вторник, 29 октября, Георгий Филимонов сообщил в своем telegram-канале.

Согласно подготовленному губернатором законопроекту, продажа алкоголя в Вологодской области будет доступна в течение двух часов, с 12 до 14 часов дня, с понедельника по пятницу. В выходные и праздничные дни торговля алкогольной продукцией будет осуществляться в привычном режиме. По словам Филимонова, ограничения на продажу алкоголя начнут действовать с 1 марта 2025 года по решению Законодательного собрания области.

Как объясняет губернатор, введение таких изменений связано с ростом смертности вологодцев от алкоголя и распространением среди них алкоголизма.

«Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. Страшные цифры. По масштабам это целый муниципалитет. <…> 71 % смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», — отмечает глава региона.

По словам губернатора, за год заболеваемость алкоголизмом в Вологодской области увеличилось на 30 %. При этом за последние четыре года количество алкогольных супермаркетов увеличилось более чем в три раза — жители жалуются на повсеместные «наливайки», которые пользуются спросом в ночное время. Филимонов также подчеркнул, что в настоящее время область занимает 71-е место в федеральном рейтинге по трезвости.

 «Мы не можем равнодушно смотреть, как погибают наши земляки. Как наносится непоправимый урон здоровью, будущим поколениям, экономике. Как молодёжь толпится возле алкомаркетов шаговой доступности. Как стремление к наживе приводит к трагедиям», — говорит губернатор

Уточняется, что возможность свободно покупать алкоголь останется в ресторанах, барах и гостиницах. По словам главы Вологодской области, это станет значительным стимулом для развития сферы общественного питания и туристической привлекательности региона.

Ранее в силу вступил федеральный закон, который дает регионам право самостоятельно устанавливать требования к продаже слабоалкогольных напитков — медовухи, пива, сидра и т. д., а также ограничивать время, когда общепит, расположенный в многоквартирных домах, имеет право торговать алкоголем. Петербургские депутаты, в свою очередь, решили использовать этот инструмент, чтобы окончательно побороть так называемые наливайки, то есть магазины, торгующие ночью алкоголем под видом заведений общепита.

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Вологодская область Алкоголь
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