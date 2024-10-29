«Погибают наши земляки». В соседней области алкоголь собираются продавать только два часа в день

Губернатор Вологодской области решил сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. По его словам, продажа будет осуществляться с понедельника по пятницу в течение всего двух часов. Об этом во вторник, 29 октября, Георгий Филимонов сообщил в своем telegram-канале .

Согласно подготовленному губернатором законопроекту, продажа алкоголя в Вологодской области будет доступна в течение двух часов, с 12 до 14 часов дня, с понедельника по пятницу. В выходные и праздничные дни торговля алкогольной продукцией будет осуществляться в привычном режиме. По словам Филимонова, ограничения на продажу алкоголя начнут действовать с 1 марта 2025 года по решению Законодательного собрания области.

«Вологодчина и Русский Север вымирают. Только за год население области сократилось на 7,5 тыс. жителей. Страшные цифры. По масштабам это целый муниципалитет. <…> 71 % смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», — отмечает глава региона.

По словам губернатора, за год заболеваемость алкоголизмом в Вологодской области увеличилось на 30 %. При этом за последние четыре года количество алкогольных супермаркетов увеличилось более чем в три раза — жители жалуются на повсеместные «наливайки», которые пользуются спросом в ночное время. Филимонов также подчеркнул, что в настоящее время область занимает 71-е место в федеральном рейтинге по трезвости.